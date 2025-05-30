Бюджет на детей: Путин поручил выделить триллионы рублей на спортивные школы

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Глава государства Владимир Путин распорядился, чтобы правительство при разработке проекта бюджета на ближайшие три года предусмотрело выделение средств из федеральной казны на совместное финансирование строительства и капитального ремонта детских спортивных школ, а также учреждений дополнительного образования.

Фото: en.kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ владимир путин

Об этом стало известно из документа, размещенного на официальном сайте Кремля.

Данное распоряжение было включено в список поручений, утвержденный президентом по итогам его встречи с руководителями муниципальных образований, которая прошла 21 апреля в рамках второго Всероссийского муниципального форума под названием "Малая родина — сила России".

В документе уточняется, что средства федерального бюджета должны быть направлены на реализацию мероприятий в рамках государственных программ "Развитие физической культуры и спорта" и "Развитие образования". Речь идет о поддержке объектов, находящихся под управлением органов, ответственных за сферу образования.

Согласно тексту поручений, кабмину предстоит завершить выполнение этой задачи к 1 октября текущего года. К этому же сроку правительство должно подготовить предложения по расширению практики заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений, а также разработать другие механизмы, которые позволят активнее привлекать бизнес к развитию инфраструктуры муниципалитетов.

Кроме того, совместно с акционерным обществом "ДОМ.РФ" правительству поручено подготовить изменения в законодательство, чтобы определить это общество в качестве агента регионов и муниципалитетов в отношении объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии и не используемых в хозяйственном обороте.

Срок выполнения этого поручения установлен до 1 октября 2025 года, а ответственными за его реализацию назначены премьер-министр Михаил Мишустин и руководитель "ДОМ.РФ" Виталий Мутко.

Также кабмину предстоит расширить практику включения в федеральные проекты и государственные программы мероприятий, предусматривающих совместное финансирование из федерального бюджета инициатив, реализуемых на принципах инициативного бюджетирования. Отчет о ходе выполнения этой задачи должен быть представлен до 1 февраля 2026 года, а затем предоставляться ежегодно.

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин — российский государственный и политический деятель.

