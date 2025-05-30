Бюджет на детей: Путин поручил выделить триллионы рублей на спортивные школы

Глава государства Владимир Путин распорядился, чтобы правительство при разработке проекта бюджета на ближайшие три года предусмотрело выделение средств из федеральной казны на совместное финансирование строительства и капитального ремонта детских спортивных школ, а также учреждений дополнительного образования.
Об этом стало известно из документа, размещенного на официальном сайте Кремля.
Данное распоряжение было включено в список поручений, утвержденный президентом по итогам его встречи с руководителями муниципальных образований, которая прошла 21 апреля в рамках второго Всероссийского муниципального форума под названием "Малая родина — сила России".
В документе уточняется, что средства федерального бюджета должны быть направлены на реализацию мероприятий в рамках государственных программ "Развитие физической культуры и спорта" и "Развитие образования". Речь идет о поддержке объектов, находящихся под управлением органов, ответственных за сферу образования.
Согласно тексту поручений, кабмину предстоит завершить выполнение этой задачи к 1 октября текущего года. К этому же сроку правительство должно подготовить предложения по расширению практики заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений, а также разработать другие механизмы, которые позволят активнее привлекать бизнес к развитию инфраструктуры муниципалитетов.
Кроме того, совместно с акционерным обществом "ДОМ.РФ" правительству поручено подготовить изменения в законодательство, чтобы определить это общество в качестве агента регионов и муниципалитетов в отношении объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии и не используемых в хозяйственном обороте.
Срок выполнения этого поручения установлен до 1 октября 2025 года, а ответственными за его реализацию назначены премьер-министр Михаил Мишустин и руководитель "ДОМ.РФ" Виталий Мутко.
Также кабмину предстоит расширить практику включения в федеральные проекты и государственные программы мероприятий, предусматривающих совместное финансирование из федерального бюджета инициатив, реализуемых на принципах инициативного бюджетирования. Отчет о ходе выполнения этой задачи должен быть представлен до 1 февраля 2026 года, а затем предоставляться ежегодно.
Влади́мир Влади́мирович Пу́тин — российский государственный и политический деятель.
Россия может нанести удар по заводу Taurus в Германии, если по её территории ударят немецкими ракетами. Аналитик Коротченко назвал возможное оружие и последствия.