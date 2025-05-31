Трицепсы в фокусе: вот что нужно качать для выразительных рук

Мечтаете о чётко очерченных руках, от которых невозможно отвести взгляд? Тогда пришло время всерьёз заняться тренировкой трицепсов. Именно они придают рукам объём и участвуют в ключевых движениях: отжиманиях, жиме лёжа и других упражнениях на силу.
Трицепс — это трёхглавая мышца на задней части плеча. Она состоит из длинной, латеральной и медиальной головок. Все они соединяются в одно сухожилие, которое крепится к локтевой кости. Основная функция — разгибание руки в локте. Дополнительно длинная головка помогает поднимать и опускать руку в плечевом суставе.
Вот упражнения, которые эффективно прокачают трицепсы:
Важно следить за тем, чтобы локти были прижаты к корпусу во время движения, а также избегать чрезмерного прогиба в пояснице.
Помните: мышцы растут не во время тренировки, а после неё - не пренебрегайте отдыхом. А для тех, кто хочет найти зал поближе — выручит приложение GOGYM.
Трёхгла́вая мы́шца плеча́ (три́цепс, лат. musculus triceps brachii) — мышца-разгибатель задней группы плеча, занимает всю заднюю сторону плеча, состоит из трёх головок — длинной (caput longum), латеральной (caput laterale) и медиальной (caput mediale).
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