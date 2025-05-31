Трицепсы в фокусе: вот что нужно качать для выразительных рук

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Мечтаете о чётко очерченных руках, от которых невозможно отвести взгляд? Тогда пришло время всерьёз заняться тренировкой трицепсов. Именно они придают рукам объём и участвуют в ключевых движениях: отжиманиях, жиме лёжа и других упражнениях на силу.

Фото: wikimedia.org by Shtarka1, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Упражнения для рук

Что такое трицепс и зачем он нужен

Трицепс — это трёхглавая мышца на задней части плеча. Она состоит из длинной, латеральной и медиальной головок. Все они соединяются в одно сухожилие, которое крепится к локтевой кости. Основная функция — разгибание руки в локте. Дополнительно длинная головка помогает поднимать и опускать руку в плечевом суставе.

Упражнения, которые действительно работают

Вот упражнения, которые эффективно прокачают трицепсы:

Жим штанги узким хватом

Лягте на скамью, возьмитесь за гриф ладонями ближе друг к другу, опустите штангу на грудь и выжмите вверх. Упражнение прорабатывает все три головки.

Лягте на скамью, возьмитесь за гриф ладонями ближе друг к другу, опустите штангу на грудь и выжмите вверх. Упражнение прорабатывает все три головки. Французский жим

Возьмите штангу или гантели, опустите за голову, затем поднимите. Делайте аккуратно — локти не разводите.

Возьмите штангу или гантели, опустите за голову, затем поднимите. Делайте аккуратно — локти не разводите. Отжимания на брусьях

Сгибайте руки до 90 градусов, опуская корпус вниз, затем возвращайтесь в исходное положение.

Сгибайте руки до 90 градусов, опуская корпус вниз, затем возвращайтесь в исходное положение. Обратные отжимания от скамьи

Отлично развивают выносливость. Ладони — на скамье, ноги — вперёд. Опускайтесь и поднимайтесь, контролируя движение.

Отлично развивают выносливость. Ладони — на скамье, ноги — вперёд. Опускайтесь и поднимайтесь, контролируя движение. Кикбэки

Упражнение на блоке: разгибайте руки в стороны с рукояткой. Подходит для проработки формы. Главное — не перегружать запястья.

Как сделать тренировку эффективной

Начинайте с базовых упражнений, особенно если вы новичок.

Меняйте веса и число повторений — мышцы не должны привыкать.

Всегда делайте разминку перед началом тренировки.

Важно следить за тем, чтобы локти были прижаты к корпусу во время движения, а также избегать чрезмерного прогиба в пояснице.

Помните: мышцы растут не во время тренировки, а после неё - не пренебрегайте отдыхом. А для тех, кто хочет найти зал поближе — выручит приложение GOGYM.

Уточнения

Трёхгла́вая мы́шца плеча́ (три́цепс, лат. musculus triceps brachii) — мышца-разгибатель задней группы плеча, занимает всю заднюю сторону плеча, состоит из трёх головок — длинной (caput longum), латеральной (caput laterale) и медиальной (caput mediale).

