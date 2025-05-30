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Новый подход к тренировкам: мышц больше, килограммов столько же — всего 7 упражнений

1:51
Спорт

Известный YouTube-блогер и натурал-бодибилдер Джефф Ниппард провёл на себе любопытный эксперимент. В течение целого года он следовал пятидневному плану тренировок, включавшему сплит: верх/низ/толкай/тяни/ноги. Несмотря на солидный тренировочный стаж, ему удалось набрать 1,2 кг чистой мышечной массы — подтверждено DEXA-сканированием.

Накаченный мужчина
Фото: flickr.com by istolethetv from Hong Kong, China, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Накаченный мужчина

Что особенно удивительно — вес тела остался прежним

А вот визуальные изменения и данные ультразвука говорят сами за себя: пик бицепса стал заметно более выраженным. На видео, которое Ниппард выложил на своём канале, видно, что фигура стала рельефнее, а мышцы — плотнее.

В чём секрет

Канадец делится своей «золотой семёркой» упражнений для верхней части тела. Именно эти движения он выполнял каждую неделю, чтобы добиться прироста мышц, не меняя массы тела. Его подход — это не магия и не чудо-добавки, а строгое следование базовым принципам: прогрессивная нагрузка, правильная техника и регулярность.

Что было в тренировке Ниппарда:

  • Упражнения, направленные на разные мышечные группы верхней части тела.
  • Комбинация базовых и изолирующих движений.
  • Чёткая структура тренировочного сплита, рассчитанная на долгосрочный прогресс.

Он подчёркивает, что главный фактор успеха — это не только выбор упражнений, но и умение адаптировать тренировочную нагрузку под свои индивидуальные особенности.

Почему это важно

Если ты тренируешься уже не первый год и кажется, что прогресс застопорился — не спеши опускать руки. Пример Ниппарда показывает: даже опытные спортсмены могут расти, если подходить к тренировкам с умом.

Уточнения

Культури́зм (от фр. culturisme - "культура тела"), или бодиби́лдинг (англицизм, от англ. bodybuilding — "телостроительство"), или атлети́ческая гимна́стика — процесс наращивания (гипертрофии скелетных мышц) и развития мышечной массы при сохранении качества и эстетики тела спортсмена, путём тренировок с отягощениями (обычно, в тренажёрном зале для выполнения физических упражнений с использованием штанги, гантелей, брусьев, турника и различных силовых тренажёров).

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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