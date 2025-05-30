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Салават Юлаев удержал восходящую звезду: Артём Горшков подписал новый контракт

1:06
Спорт

Артём Горшков остаётся в Уфе. Нападающий, ставший настоящим открытием прошедшего сезона, подписал новое соглашение с "Салаватом Юлаевым", сообщает клуб.

Матч по хоккею
Фото: flickr.com by Chase N. from Marysville, WA, USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Матч по хоккею

Контракт рассчитан ещё на два года — Горшков останется в составе команды как минимум до 2027 года.

24-летний форвард, дебютировавший в Континентальной хоккейной лиге в прошлом сезоне, быстро стал заметной фигурой на льду.

Несмотря на статус новичка, он набрал шесть очков в регулярном чемпионате и добавил ещё два в матчах плей-офф, показав зрелую игру и готовность к высоким задачам.

Решение продлить контракт с Горшковым подчёркивает курс клуба на развитие собственной молодёжи и формирование крепкого костяка из перспективных игроков.

Для самого хоккеиста это шаг вперёд — шанс закрепиться в КХЛ и продолжить расти в родной команде, которая верит в его потенциал и даёт возможность развиваться в стабильной и амбициозной атмосфере, пишет mkset.ru.

Уточнения

«Салава́т Юла́ев» (баш «Салауат Юлаев») — российский хоккейный клуб из Уфы, выступающий в Континентальной хоккейной лиге. Двукратный чемпион России (2007/08, 2010/11), обладатель Кубка Гагарина (2010/2011), двукратный обладатель Кубка Открытия (2008/2009, 2011/2012), обладатель Кубка Континента (2009/2010).

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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