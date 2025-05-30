Никакого спортзала: вы удивитесь, что делает с телом эта простая привычка

2:22 Your browser does not support the audio element. Спорт

Учёные нашли решение для тех, у кого нет времени на фитнес. Новое исследование, опубликованное в Европейском журнале прикладной физиологии, доказывает: всего пяти минут в день достаточно, чтобы начать улучшать физическую форму и общее самочувствие.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спортивная женщина

В исследовании участвовали взрослые, ведущие малоподвижный образ жизни. Им предложили простую программу, основанную на упражнениях с собственным весом — приседания, отжимания, подъёмы на носки и наклоны вперёд. Важно было выполнять их медленно, с акцентом на технику и контроль движений: пять секунд на опускание, одна — на подъём.

Эффект оказался неожиданно сильным. Даже у тех, кто раньше не тренировался совсем, начали улучшаться силовые показатели, появилось больше энергии, а настроение стало стабильнее. Физиологи объясняют это просто: когда тело регулярно получает даже небольшую, но осмысленную нагрузку, в организме запускаются процессы адаптации — мышцы становятся крепче, кровообращение улучшается, снижается уровень стресса. Один из авторов исследования подчеркнул, что сжигание хотя бы 70 дополнительных калорий в день уже может повлиять на продолжительность жизни.

Фитнес-эксперты отмечают, что главное здесь — не длительность тренировки, а её регулярность. По словам тренера Джо Уикса, наблюдавшего за офисными сотрудниками в Лондоне, даже те, кто просто вставал и двигался по 10-15 минут в день, со временем становились бодрее и меньше жаловались на хроническую усталость.

Исследователи называют такие короткие подходы "двигательными перекусами" — и утверждают, что они не менее полезны, чем полноценные тренировки. Приседания между видеозвонками, подъём по лестнице вместо лифта, короткая зарядка в обед — всё это складывается в ощутимую пользу для организма.

Вывод исследования ясен: если вам кажется, что времени на спорт нет совсем, начните с малого. Пять минут в день — не абстракция, а реальная стратегия улучшения физической формы, подтверждённая наукой. Минимальные усилия, приложенные ежедневно, способны изменить то, как вы себя чувствуете, двигаетесь и даже думаете, пишет The Independent.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

