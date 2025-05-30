100-й сезон — без сюрпризов: Зенит оставил Семака и весь штаб

0:42 Your browser does not support the audio element. Спорт

Футбольный клуб "Зенит" из Санкт-Петербурга подвёл итоги заседания совета директоров и решил не вносить кадровых изменений. Об этом сообщили 29 мая на официальном сайте команды.

Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Евдокимов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Зенит

В заявлении подчёркивается, что нынешний состав совета директоров, управленческой команды и тренерского штаба сохраняется без изменений.

Руководство клуба подтвердило, что стратегическим ориентиром на предстоящий, юбилейный — сотый — сезон остаётся борьба за чемпионский титул в Российской премьер-лиге, пишут "Известия".

Совещание прошло в "Лахта Центре", при участии главного тренера основной команды Сергея Семака.

Уточнения

«Зени́т» — российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, десятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, пятикратный обладатель Кубка России, девятикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА 2007/2008 и Суперкубка УЕФА 2008.

