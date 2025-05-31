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Шесть упражнений, которые превратят ваши руки в сталь — и всё это не выходя из дома

1:41
Спорт

Прокачать руки в домашних условиях более чем реально. Достаточно немного свободного пространства и пары стульев — и уже через несколько недель руки станут заметно крепче.

Тренировка бицепса
Фото: Openverse by ThoroughlyReviewed, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тренировка бицепса

В список лучших упражнений вошли отведения гантелей назад, которые активно нагружают заднюю дельту и трицепс, а также отжимания между двумя стульями — вариант посложнее, но при правильной технике он отлично развивает и грудные мышцы, и руки.

Жим гантелей лёжа — классика, которая остаётся эффективной и вне тренажёрного зала. Отжимания с узкой постановкой рук дают нужную нагрузку на трицепс и внутреннюю часть груди, а французский жим помогает изолированно прорабатывать заднюю поверхность руки.

Не забудьте и про отжимания с локтей — они дополняют общую нагрузку, особенно в комплексе с другими упражнениям, пишет Men Today.

Но даже идеальная программа теряет смысл, если вы совершаете базовые ошибки. Эксперты напомнили: росту мышц мешает не только нерегулярность тренировок, но и более тонкие моменты. Например, многие игнорируют работу над ногами, полагая, что это не связано с руками.

На самом деле тренировки нижней части тела запускают гормональные процессы, влияющие на общий мышечный рост. Кроме того, слишком простые и изолированные движения без серьёзной нагрузки редко дают результат — сложные упражнения куда эффективнее.

А ещё слишком часто внимание фокусируется на бицепсе, тогда как трицепс, отвечающий за большую часть объёма руки, остаётся в тени.

Уточнения

Двугла́вая мы́шца плеча́ (би́цепс, лат. musculus biceps brachii) — большая мышца плеча, хорошо заметна под кожей.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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