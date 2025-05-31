Забудьте про жим лёжа: вот что действительно прокачивает грудные мышцы

Фитнес-эксперт Ирина Ротач уверена: накачать грудные мышцы и улучшить осанку можно с помощью всего одного упражнения.
В интервью для Men Today она рассказала о пуловере — технике, которую часто недооценивают, но которая способна серьёзно преобразить верхнюю часть тела.
По словам Ротач, пуловер — это универсальное упражнение, которое воздействует не только на грудные мышцы, но и на плечевой пояс, межрёберные мышцы и даже мышцы спины. Помимо силового эффекта, техника развивает гибкость и помогает раскрыть грудную клетку, что особенно важно для тех, кто сутулится или проводит много времени за компьютером.
Чтобы получить максимум пользы, важно соблюдать технику. Ирина описала её следующим образом:
Такой подход обеспечивает одновременно растяжку и силовую нагрузку, а также задействует глубокие стабилизирующие мышцы.
Ротач рекомендует начинать с 3 подходов по 10-12 повторений, постепенно увеличивая вес гантели. Главное — двигаться плавно, без рывков и следить за дыханием. Упражнение можно включать как в грудной день, так и в тренировки на спину или комплексные сессии.
Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.
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