Как быстро подтянуть живот перед морем: раскрыта работающая схема

Если поездка на море уже запланирована, но хочется чувствовать себя уверенно в купальнике, есть способ подтянуть живот без изнурительных диет.
Фитнес-тренер Елена Соболь рассказала "Спорт-Экспрессу", на чём стоит сосредоточиться, чтобы привести фигуру в порядок за короткий срок.
Соболь уверена: лучший эффект даёт сочетание кардионагрузки и работы с собственным весом. Бег, плавание или тренировки на эллиптическом тренажёре помогают расходовать калории, а значит — снижать общий процент жира. Это критично, если вы хотите увидеть очертания пресса.
По словам тренера, наилучший эффект дают базовые упражнения для кора. В её рекомендации вошли:
Выполнять эти упражнения можно в круговом формате по 3-4 подхода. Тренер подчёркивает: регулярность важнее интенсивности.
Как отмечает Соболь, употребление достаточного количества воды — один из ключей к плоскому животу. Во-первых, вода помогает избежать отёков и ускоряет обмен веществ. Во-вторых, нормальный питьевой режим способствует лучшему самочувствию и контролю аппетита.
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