Как быстро подтянуть живот перед морем: раскрыта работающая схема

1:29 Your browser does not support the audio element. Спорт

Если поездка на море уже запланирована, но хочется чувствовать себя уверенно в купальнике, есть способ подтянуть живот без изнурительных диет.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Похудение

Фитнес-тренер Елена Соболь рассказала "Спорт-Экспрессу", на чём стоит сосредоточиться, чтобы привести фигуру в порядок за короткий срок.

Соболь уверена: лучший эффект даёт сочетание кардионагрузки и работы с собственным весом. Бег, плавание или тренировки на эллиптическом тренажёре помогают расходовать калории, а значит — снижать общий процент жира. Это критично, если вы хотите увидеть очертания пресса.

По словам тренера, наилучший эффект дают базовые упражнения для кора. В её рекомендации вошли:

Планка — для статической проработки мышц живота и спины;

Скручивания — классика, которая задействует прямую мышцу живота;

Подъёмы ног лёжа — чтобы вовлечь нижнюю часть пресса, которая часто остаётся "в тени".

Выполнять эти упражнения можно в круговом формате по 3-4 подхода. Тренер подчёркивает: регулярность важнее интенсивности.

Как отмечает Соболь, употребление достаточного количества воды — один из ключей к плоскому животу. Во-первых, вода помогает избежать отёков и ускоряет обмен веществ. Во-вторых, нормальный питьевой режим способствует лучшему самочувствию и контролю аппетита.

Уточнения

Похудение — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.

