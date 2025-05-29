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Поклонники в шоке: как такое возможно — мадридский Реал окончательно отказывается от Роналду

1:16
Спорт

Мадридский футбольный клуб "Реал" официально заявил, что не планирует возвращать в команду 40-летнего португальского нападающего Криштиану Роналду, несмотря на слухи о его возможном уходе из саудовского клуба "Аль-Наср". Об этом рассказал журналист Пакохо Дельгадо в эфире радиостанции Cadena Ser.

Футболист Криштиану Роналду
Фото: flickr.com by gowestphoto, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Футболист Криштиану Роналду

По словам Дельгадо, Роналду не вернётся в "Реал", что окончательно развеяло все надежды его многочисленных поклонников в Испании.

Ранее фанаты "Королевского клуба" выразили своё желание увидеть португальца в составе команды, разместив плакат с соответствующей просьбой у тренировочной базы клуба. Однако руководство "Реала" остаётся непреклонным в своём решении.

Контракт Роналду с "Аль-Насром" рассчитан до 30 июня, и пока нет никаких признаков того, что стороны намерены его продлить. За время выступлений в "Реале" с 2009 по 2018 годы Роналду установил множество рекордов, став одним из самых результативных игроков в истории клуба. Он сыграл в 438 матчах во всех турнирах, забив 450 голов и отдав 131 результативную передачу.

Уточнения

Криштиа́ну Рона́лду душ Са́нтуш Аве́йру (порт. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro; европейский португальский: [kɾiʃˈtjɐnu ʁoˈnaɫdu] ; род. 5 февраля 1985, Фуншал, Португалия) — португальский футболист, нападающий и капитан саудовского клуба «Ан-Наср» и сборной Португалии.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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