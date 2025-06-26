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Больше не надо мучить пресс: реальный способ подтянуть живот перед отпуском

2:08
Спорт

Одних упражнений будет мало — не менее критичны правильное питание и образ жизни. При этом специалисты сразу предупреждают: быстро подтянуть живот не выйдет. Первые видимые изменения появятся лишь спустя 2-3 месяца регулярной работы.

Девушка на диете
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка на диете

Тренировки: сила + кардио = успех

Что касается тренировок, то один из самых действенных способов — грамотно сочетать кардио и силовые нагрузки.

"Включите в программу тренировки такие упражнения, как планка, скручивания и подъемы ног. Эти упражнения отлично прорабатывают мышцы пресса и помогают укрепить кор", — отмечают эксперты.

Кардио-нагрузки (бег, плавание, эллипс) помогут сжечь лишние калории и подтянуть фигуру в целом.

Питание: ваше топливо для результата

Но тренировки — только часть успеха. Не забывайте, что питание играет ключевую роль. Убедитесь, что ваш рацион богат белками, клетчаткой и здоровыми жирами.

Постарайтесь исключить из меню рафинированные углеводы и сахар, которые могут способствовать образованию жира в области живота. Вместо этого выбирайте свежие овощи, фрукты, цельнозерновые продукты и нежирные источники белка, такие как рыба и курица.

Вода: секретное оружие против отеков

Также следите за водным балансом.

"Употребление достаточного количества воды поможет избежать задержки жидкости в организме и улучшит самочувствие. Следует стремиться пить минимум два литра воды в день", — советуют тренеры.

Отдых и стресс: неочевидные факторы формы

И последний, но очень важный пункт — отдых. Переутомление может негативно сказаться на результатах, поэтому старайтесь высыпаться и находить время для восстановления.

Стресс также влияет на уровень кортизола, который может способствовать накоплению жира в области живота. Попробуйте практиковать медитацию или йогу, чтобы снизить уровень стресса и улучшить общее состояние.

Уточнения

Живо́т (общеславянское, от др.-рус. животъ "жизнь, имущество" из лат. vita "жизнь") — часть тела, представляющая собой брюшную полость и её стенки.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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