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Упражнение для тех, кто устал качать пресс — эффект вас удивит

2:31
Спорт

Многие продолжают считать, что красивая фигура требует часов, проведённых в тренажёрном зале. Но существует метод, который позволяет формировать подтянутый живот, не подвергая тело стрессу. Речь о пилатесе — дисциплине, где эффективность достигается не через силу, а через осознанность и точность движений.

Тренировка по пилатесу
Фото: flickr.com by Red CreaDeporte, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тренировка по пилатесу

В мире миллионы людей уже выбрали этот подход. Почему? Потому что он действительно работает.

Метод, уважающий границы тела

Основанный Джозефом Пилатесом в начале XX века, этот метод включает восемь ключевых принципов: контроль, дыхание, центрирование, концентрация, точность, текучесть, изоляция и последовательность. Эти принципы лежат в основе каждого движения, направленного на то, чтобы укрепить мышцы в глубине тела, а не только на поверхности.

В отличие от классических упражнений на пресс, пилатес не стремится к "перегоранию" мышц. Напротив, он предлагает мягкое, но целенаправленное укрепление мышечного корсета, особенно в области живота. При регулярной практике даже короткие тренировки — по 20 минут в день — приносят заметные изменения фигуры.

Упор на глубину: какие мышцы включаются

Пилатес воздействует на поперечную мышцу живота и мышцы тазового дна — те, что ответственны не только за внешний вид, но и за поддержку позвоночника и органов малого таза. В результате не только формируется живот, но и улучшается осанка, что визуально вытягивает фигуру.

Метод отличается медленным темпом, точностью и минимальным риском травм: суставы не перегружаются, а мышечная нагрузка направляется именно туда, где это необходимо.

Простое упражнение — реальные результаты

По словам тренера Лауры Денис, существует упражнение, которое можно выполнять в домашних условиях, даже без специального оборудования. Она рекомендовала вставать прямо, держа ноги на ширине бедер, и использовать в качестве утяжелителей лёгкие гантели или бутылки с водой. Руки поднимаются вверх, а колени поочерёдно подтягиваются к груди.

Это движение одновременно укрепляет пресс, развивает координацию и баланс. За счёт мягкой амплитуды и вовлечения всех мышц кора оно подходит даже новичкам, пишет gymandnews.com.

Уточнения

Пила́тес (англ. Pilates) — система физических упражнений (фитнеса), разработанная Йозефом Пилатесом в начале XX века для реабилитации после травм.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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