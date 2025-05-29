Ему 76, он жмёт больше, чем ты: история пауэрлифтера, который стал пятикратным чемпионом мира

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Спортсмены из посёлка Агадырь Шетского района Карагандинской области — Дарибай Оспанов и его сын Караман Абдулкарим — доказали своё мастерство на международной арене. На чемпионате мира, который прошёл в норвежском городе Драммен, они вновь поднялись на пьедестал, завоевав высшие награды.

Фото: commons.wikimedia.org by Nassossopilis, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Олимпийская медаль

Чемпионский триумф Дарибая Оспанова

76-летний Дарибай Оспанов выступал в весовой категории 93 кг среди атлетов старше 70 лет. В классическом жиме штанги он занял почётное третье место, а в экипировочном — уверенно занял первое место, став пятикратным чемпионом мира.

Его спортивный путь отмечен не только медалями, но и высоким званием — Дарибай является мастером спорта международного класса и заслуженным тренером Республики Казахстан, пишет inform.kz.

Успех Карамана Абдулкарима — сына и соперника

Не менее впечатляющими стали результаты его сына — Карамана Абдулкарима. В классическом жиме он поднял 190 кг, а в экипировочном — 245 кг, став победителем в обеих дисциплинах и получив титул семикратного чемпиона мира.

Цели и амбиции легенды

Еще два года назад Дарибай Оспанов заявил о своем намерении стать многократным чемпионом мира, а сегодня его мечта — выступать в соревнованиях вплоть до 95 лет, чтобы побить рекорд датчанина, который соревновался в 94 года.

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев отметил достижения аксакала, вручив ему благодарственное письмо и сертификат на спортинвентарь от Управления физической культуры и спорта.

Уточнения

Казахста́н (каз. Қазақстан / Qazaqstan, МФА: ), устар. Казакстан, официальное название — Респу́блика Казахста́н (каз. Қазақстан Республикасы / Qazaqstan Respublikasy, МФА: , аббревиатура — РК) — государство в Центральной Азии и в Восточной Европе.

