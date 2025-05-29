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Вакуум для живота: как убрать боль в спине и сузить талию всего за 5 недель

2:26
Спорт

Многие стремятся к плоскому и подтянутому животу, но не всегда достигают желаемого результата. Специалисты отмечают, что зачастую причина кроется в недостаточной работе глубоких мышц живота, которые играют ключевую роль не только в формировании визуально стройной фигуры, но и в поддержании правильной осанки и здоровье позвоночника.

Похудение
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Похудение

Что такое вакуум и какую мышцу он задействует

Термин "вакуум" относится к изометрическому упражнению, при котором мышцы находятся в напряжении без движения тела. Основное действие направлено на поперечную мышцу живота — transversus abdominis, глубочайший слой мышц брюшного пресса. Медицинский журнал Medical News Today подчёркивает, что именно эта мышца стабилизирует позвоночник, предотвращая излишние напряжения, способные вызвать боль или травмы.

Практиковать вакуум можно в нескольких позициях: лёжа на спине, на четвереньках, сидя или стоя. Каждая из позиций по-разному нагружает мышцы, но при этом все они направлены на активацию глубоких слоев брюшного пресса. Те, кто знаком с йогой, возможно, уже не раз выполняли похожее действие, когда инструкторы напоминают "втянуть пупок к позвоночнику". Это и есть своего рода вакуум, укрепляющий мышцы кора.

Техника выполнения: шаг за шагом

Для начинающих рекомендуется начать с положения лежа на спине: ноги согнуты в коленях, стопы упираются в пол, поясница прижата к поверхности. При выдохе нужно подтянуть живот, стараясь приблизить пупок к позвоночнику, удерживая мышечное напряжение 5-15 секунд, не задерживая дыхание. Повторять упражнение следует 4-5 раз. Более сложные варианты — на четвереньках или стоя, с теми же принципами дыхания и удержания.

Польза вакуума для здоровья и профилактика боли в спине

Американский физиотерапевт с многолетним опытом Кристин Линдерс рекомендует упражнение для укрепления мышц живота, особенно для профилактики и облегчения хронических болей в пояснице.

Исследования последних лет подтверждают, что регулярное выполнение вакуума в течение пяти недель способно значительно снизить боль и улучшить подвижность у людей с сидячим образом жизни.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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