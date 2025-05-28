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Из Орехово-Зуево — в топ РПЛ: подмосковные футболисты, которые зажгли в сезоне-2024/25

3:58
Спорт

В чемпионате России по футболу завершился очередной сезон — с громкими трансферами, скандалами и сенсациями. Но если смотреть не на клубы, а на игроков, особенно уроженцев Подмосковья, то тут один герой затмил всех.

Футбольное поле
Фото: Вячеслав Погодин Pravda.Ru
Футбольное поле

19-летний Алексей Батраков из Орехово-Зуево стал лучшим подмосковным футболистом РПЛ по версии "Вести Подмосковья" и с огромным отрывом выиграл внутренний рейтинг издания. Причём конкуренты у него были солидные: Акинфеев, Баринов, Самошников…

Как составляется этот рейтинг? В каждом туре издание выбирало тройку подмосковных игроков, показавших себя лучше других. Первое место — три балла, второе — два, третье — один. Кто чаще попадал в этот список — тот и выше.

Алексей Батраков — новая звезда РПЛ из Орехово-Зуево

Баллы: 50

Клуб: "Локомотив" (Москва)

Матчи / Голы: 29 / 14

Возраст: 19 лет 

Батраков взорвал РПЛ осенью — тогда он не только забивал, но и ассистировал так ярко, что по системе "гол+пас" обогнал Левандовски и Дьекереша. Молодой атакующий полузащитник уже дебютировал за сборную и забил за неё.

Спад в "Локомотиве" зимой не помешал Алексею остаться самым стабильным и полезным игроком команды, а его имя теперь активно обсуждают в контексте трансферов: от "Зенита" до европейских клубов.


Иван Олейников — самарский взлёт уроженца Подольска

Баллы: 26

Клубы: "Ахмат" / "Крылья Советов"

Матчи / Голы: 26 / 6

Возраст: 26 лет

Воспитанник ЦСКА, который долго пробивался из низших лиг. В "Крыльях" Олейников раскрылся — стал одним из лидеров, забивал эффектно и вовремя. Контракт с самарцами — до 2027 года. Вопрос только один: успеет ли его перехватить кто-то из топ-клубов?


Игорь Акинфеев — 22-й сезон на высшем уровне

Баллы: 24

Клуб: ЦСКА

Матчи / Пропущено: 28 / 21

Возраст: 39 лет

Капитан, легенда, вечный номер один. Акинфеев продолжает стоять за ЦСКА на уровне, который позволяет армейцам бороться за медали. В этом году у него снова несколько "сухих" матчей и невероятное спокойствие, передающееся всей обороне.


Илья Самошников — герой первой половины сезона

Баллы: 18

Клуб: "Локомотив"

Матчи / Голы: 24 / 4

Возраст: 26 лет

Левый защитник, который мощно начал сезон, отличился даже за сборную. Но после зимней паузы сдал, а затем выбыл из-за травмы. Потенциал есть, вопрос в восстановлении.


Дмитрий Баринов — стена из Огуднево

Баллы: 14

Клуб: "Локомотив"

Матчи / Голы: 26 / 0

Возраст: 28 лет

Центральный полузащитник и капитан "Локо" — один из самых жёстких и надёжных игроков чемпионата. Баринов редко попадает в хайлайты, но именно такие футболисты делают результат.

Самые дорогие подмосковные футболисты по версии Transfermarkt (евро)

  1. Алексей Батраков — 9,3 млн
  2. Дмитрий Баринов — 7,9 млн
  3. Илья Самошников — 3,8 млн
  4. Максим Ненахов — 3,4 млн
  5. Виктор Мелехин — 2,9 млн
  6. Никита Салтыков — 2,7 млн
  7. Иван Олейников — 1,2 млн
  8. Игорь Акинфеев — 964 тыс.
  9. Александр Эктов — 726 тыс.

Уточнения

Моско́вская о́бласть (неофициально — Подмоско́вье) — субъект Российской Федерации, входящий в состав Центрального федерального округа. Административный центр Московской области не определён, но фактически — город Москва (не входит в состав области).

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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