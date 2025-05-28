Из Орехово-Зуево — в топ РПЛ: подмосковные футболисты, которые зажгли в сезоне-2024/25

В чемпионате России по футболу завершился очередной сезон — с громкими трансферами, скандалами и сенсациями. Но если смотреть не на клубы, а на игроков, особенно уроженцев Подмосковья, то тут один герой затмил всех.
19-летний Алексей Батраков из Орехово-Зуево стал лучшим подмосковным футболистом РПЛ по версии "Вести Подмосковья" и с огромным отрывом выиграл внутренний рейтинг издания. Причём конкуренты у него были солидные: Акинфеев, Баринов, Самошников…
Как составляется этот рейтинг? В каждом туре издание выбирало тройку подмосковных игроков, показавших себя лучше других. Первое место — три балла, второе — два, третье — один. Кто чаще попадал в этот список — тот и выше.
Алексей Батраков — новая звезда РПЛ из Орехово-Зуево
Баллы: 50
Клуб: "Локомотив" (Москва)
Матчи / Голы: 29 / 14
Возраст: 19 лет
Батраков взорвал РПЛ осенью — тогда он не только забивал, но и ассистировал так ярко, что по системе "гол+пас" обогнал Левандовски и Дьекереша. Молодой атакующий полузащитник уже дебютировал за сборную и забил за неё.
Спад в "Локомотиве" зимой не помешал Алексею остаться самым стабильным и полезным игроком команды, а его имя теперь активно обсуждают в контексте трансферов: от "Зенита" до европейских клубов.
Иван Олейников — самарский взлёт уроженца Подольска
Баллы: 26
Клубы: "Ахмат" / "Крылья Советов"
Матчи / Голы: 26 / 6
Возраст: 26 лет
Воспитанник ЦСКА, который долго пробивался из низших лиг. В "Крыльях" Олейников раскрылся — стал одним из лидеров, забивал эффектно и вовремя. Контракт с самарцами — до 2027 года. Вопрос только один: успеет ли его перехватить кто-то из топ-клубов?
Игорь Акинфеев — 22-й сезон на высшем уровне
Баллы: 24
Клуб: ЦСКА
Матчи / Пропущено: 28 / 21
Возраст: 39 лет
Капитан, легенда, вечный номер один. Акинфеев продолжает стоять за ЦСКА на уровне, который позволяет армейцам бороться за медали. В этом году у него снова несколько "сухих" матчей и невероятное спокойствие, передающееся всей обороне.
Илья Самошников — герой первой половины сезона
Баллы: 18
Клуб: "Локомотив"
Матчи / Голы: 24 / 4
Возраст: 26 лет
Левый защитник, который мощно начал сезон, отличился даже за сборную. Но после зимней паузы сдал, а затем выбыл из-за травмы. Потенциал есть, вопрос в восстановлении.
Дмитрий Баринов — стена из Огуднево
Баллы: 14
Клуб: "Локомотив"
Матчи / Голы: 26 / 0
Возраст: 28 лет
Центральный полузащитник и капитан "Локо" — один из самых жёстких и надёжных игроков чемпионата. Баринов редко попадает в хайлайты, но именно такие футболисты делают результат.
Моско́вская о́бласть (неофициально — Подмоско́вье) — субъект Российской Федерации, входящий в состав Центрального федерального округа. Административный центр Московской области не определён, но фактически — город Москва (не входит в состав области).
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