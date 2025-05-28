Овечкин и пиво на стадионах: как чемпион может изменить отношение к алкоголю у фанатов и чиновников

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв пригласил капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина на "круглый стол по пиву", который состоится 9 июня на Воробьёвых горах.

Фото: commons.wikimedia.org by Dan4th Nicholas, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Александр Овечкин

В мероприятии примут участие представители различных федераций, клубов, фанаты, а также представители прессы.

Свищёв выразил интерес к изучению отношения к употреблению пива на стадионах на Западе. Он отметил, что на недавнем чествовании Овечкина спортсмен был замечен с пивом в руках.

"Интересно, как на Западе относятся к пиву на стадионах. Я видел, что на чествовании Овечкин был с пивом. Он ещё не безразличен к футболу, поэтому интересно, как на этот вопрос смотрят в США, и не вредит ли это спортсменам, зрителям и общественности", — сказал Свищёв в разговоре с "Советским спортом".

Также Свищёв подчеркнул, что Овечкин может стать лидером общественного мнения и повлиять на чиновников, которые до сих пор не выработали чёткой позиции по вопросу употребления пива на стадионах.

Уточнения

Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985 года, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

