Умер во сне: ушёл из жизни тренер Тюменского Легиона Дмитрий Андреев

Российский хоккей понес тяжелую утрату — в возрасте 53 лет скончался Дмитрий Андреев, бывший форвард ряда отечественных клубов и главный тренер "Тюменского Легиона". Об этом сообщил генеральный менеджер клуба "Рубин", в структуру которого входит молодежная команда, Николай Бабенко. По его словам, трагедия произошла в Челябинске — Андреев умер во сне в ночь на вторник.
Дмитрий Андреев родился в Миассе и прошёл спортивную школу местного "Торпедо". В качестве нападающего он выступал за такие команды, как харьковское "Динамо", челябинские "Трактор" и "Мечел", "Носта" — "Южный Урал", а также за клубы "Кедр" (Новоуральск), "Мостовик" (Курган) и "Казахмыс".
После завершения карьеры игрока он перешёл на тренерскую работу и сотрудничал с рядом команд, среди которых "Мечел", "Стальные Львы", "Южный Урал", "Спутник", "Ценг Тоу", "Ермак" и ЦСК ВВС. С 2024 года Андреев возглавлял молодежную команду "Тюменский Легион".
В сезоне 2024/2025 под его руководством клуб занял шестое место в Серебряном дивизионе регулярного чемпионата МХЛ, пишет kursdela.biz.
Хокке́й (англ. hockey) — семейство игр на ледовой, тартановой, пластиковой, деревянной или травяной площадке, в котором две команды стараются поразить (мячом или шайбой) цель — ворота противника, используя клюшки.
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