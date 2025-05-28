Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Свёкла за 30 дней: раскроем рецепт успеха для гигантских корнеплодов
Дизельгейт догнал своих героев: бывшие топ-менеджеры Volkswagen отправлены за решетку
Мечта сладкоежки: как приготовить торт Фруктовый Наполеон с оригинальной начинкой
Не допустите этих ошибок при выращивании лимона: советы для новичков
Лучшее для мышц: эти упражнения больше всего подходят как тренеру, так и тяжелоатлету
Почему советские мотоциклы до сих пор покупают за границей
Муравьи, от которых нельзя убежать — эти насекомые уже врываются в школы и дома
Ваш идеальный отдых: как оставаться стройным во время путешествий
Как добиться ослепительной улыбки: сравниваем 5 популярных способов отбеливания

Умер во сне: ушёл из жизни тренер Тюменского Легиона Дмитрий Андреев

Спорт

Российский хоккей понес тяжелую утрату — в возрасте 53 лет скончался Дмитрий Андреев, бывший форвард ряда отечественных клубов и главный тренер "Тюменского Легиона". Об этом сообщил генеральный менеджер клуба "Рубин", в структуру которого входит молодежная команда, Николай Бабенко. По его словам, трагедия произошла в Челябинске — Андреев умер во сне в ночь на вторник.

Свеча
Фото: commons.wikimedia by Devilal, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Свеча

Дмитрий Андреев родился в Миассе и прошёл спортивную школу местного "Торпедо". В качестве нападающего он выступал за такие команды, как харьковское "Динамо", челябинские "Трактор" и "Мечел", "Носта" — "Южный Урал", а также за клубы "Кедр" (Новоуральск), "Мостовик" (Курган) и "Казахмыс".

После завершения карьеры игрока он перешёл на тренерскую работу и сотрудничал с рядом команд, среди которых "Мечел", "Стальные Львы", "Южный Урал", "Спутник", "Ценг Тоу", "Ермак" и ЦСК ВВС. С 2024 года Андреев возглавлял молодежную команду "Тюменский Легион".

В сезоне 2024/2025 под его руководством клуб занял шестое место в Серебряном дивизионе регулярного чемпионата МХЛ, пишет kursdela.biz.

Уточнения

Хокке́й (англ. hockey) — семейство игр на ледовой, тартановой, пластиковой, деревянной или травяной площадке, в котором две команды стараются поразить (мячом или шайбой) цель — ворота противника, используя клюшки.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Домашние животные
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало Аудио 
Роскошь, в которой нет смысла: что в машине бесполезно, но стоит дорого
Авто
Роскошь, в которой нет смысла: что в машине бесполезно, но стоит дорого Аудио 
Даже современные технологии не смогли бы создать это — а оно пролежало в земле миллионы лет
Наука и техника
Даже современные технологии не смогли бы создать это — а оно пролежало в земле миллионы лет Аудио 
Популярное
Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд

Оконные кондиционеры возвращаются в моду! Узнайте, почему они более удобные и экономичные, чем сплит-системы. Экономьте деньги и силы.

Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Из-подо льда Антарктиды всплыла древняя крепость: мерзлота не смогла её удержать
Когда кошка уходит навсегда: что в её поведение говорит о последнем прощании
Путин принял в Кремле противника хуситов накануне переговоров по Украине в Стамбуле Любовь Степушова Европа у края ада: заявление Мерца усилило угрозу прямой конфронтации с Россией Дмитрий Плотников Победа на горизонте. Озвучим промежуточные итоги СВО Виктор Пахомов
В Китае рассказали, как Россия устроила США неприятности с госдолгом
Роскошь, в которой нет смысла: что в машине бесполезно, но стоит дорого
Автосервисы под ударом: Евросоюз запретит чинить машины вне официального дилера
Автосервисы под ударом: Евросоюз запретит чинить машины вне официального дилера
Последние материалы
Свёкла за 30 дней: раскроем рецепт успеха для гигантских корнеплодов
Дизельгейт догнал своих героев: бывшие топ-менеджеры Volkswagen отправлены за решетку
Мечта сладкоежки: как приготовить торт Фруктовый Наполеон с оригинальной начинкой
Не допустите этих ошибок при выращивании лимона: советы для новичков
Умер во сне: ушёл из жизни тренер Тюменского Легиона Дмитрий Андреев
Лучшее для мышц: эти упражнения больше всего подходят как тренеру, так и тяжелоатлету
Почему советские мотоциклы до сих пор покупают за границей
Путин принял в Кремле противника хуситов накануне переговоров по Украине в Стамбуле
Муравьи, от которых нельзя убежать — эти насекомые уже врываются в школы и дома
Ваш идеальный отдых: как оставаться стройным во время путешествий
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.