Эти упражнения жгут жир даже без тяжёлых весов — вот как это работает

Хотите сократить время тренировки, но добиться лучшего результата? Есть способ — фитнес-сеты. Это интенсивный метод, который помогает прокачать выносливость, сжечь жир и разбудить мышцы, даже если привычные занятия уже не работают.
Фитнес-сеты — это 1-6 упражнений, которые выполняются подряд без паузы. В зависимости от цели, они могут быть направлены либо на одну мышечную группу, либо на антагонисты (например, бицепс и трицепс). Такая нагрузка требует подготовки — сеты выбирают не новички, а продвинутые спортсмены. И то — не каждый день.
Фитнес-сеты позволяют эффективно сжигать излишки жира, снабжать мышцы кислородом и быстрее восстанавливаться после нагрузки.
Важно: не стоит доводить мышцы до отказа. Из-за нагрузки на сердце такие тренировки рекомендуют максимум раз в неделю.
Спортивные термины могут сбить с толку, но всё проще, чем кажется:
Вот как может выглядеть реальная тренировка:
Новичкам не стоит начинать с сетов. Для начала — только под контролем тренера. И обязательно проконсультируйтесь с врачом, если есть проблемы с сердцем.
Выно́сливость — способность организма к продолжительному выполнению какой-либо работы без заметного снижения работоспособности, а также его восстановлению.
Ло́вкость (по Н. А. Бернштейну) — способность двигательно выйти из любого положения, то есть способность справиться с любой возникшей двигательной задачей.
Черный больше не в моде. Один неожиданный оттенок занял его место и уже диктует правила на подиумах и в гардеробах — вы точно не ожидали такого.