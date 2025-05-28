Белый песок и ни одного крика из бара: эти болгарские пляжи признаны одними из самых лучших в Европе

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Несмотря на критику болгарского туризма, в 2025 году страна получила мощный аргумент в свою защиту — 30 её пляжей признаны одними из самых чистых и благоустроенных в Европе. Международная награда "Голубой флаг" — это не просто престиж, а строгая экологическая оценка пляжей по десяткам параметров, включая чистоту воды, безопасность и удобства для туристов.

Фото: commons.wikimedia.org by MustangJoe, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пальмы у моря

Некоторые из награждённых находятся на известных курортах, другие — вдали от массового туризма. Вот пять пляжей, которые, по мнению экспертов, заслуживают вашего внимания.

Албена: белый песок и никаких толп

Этот частный курорт находится всего в 30 км от Варны, но туристам кажется, что они попадают в совершенно другой мир — утопающий в зелени и избавленный от многоэтажных бетонных отелей. Пляж здесь — один из самых широких в стране: в некоторых местах его ширина достигает 150 метров. Мелкий белый песок, спокойное море и удобный вход в воду делают Албену идеальной для отдыха с детьми. На пляже доступны спортивные зоны, Wi-Fi и даже персональные сейфы. Единственный недостаток — в прохладной морской воде на севере, особенно в конце сезона.

Золотые пески: комфорт без хаоса

Этот курорт расположен ещё ближе к Варне — всего в 16 км. Здесь удалось сохранить аутентичность и избежать перегрузки туристами, которая бывает на Солнечном берегу. Пляж растянулся более чем на 3 км и предлагает всё необходимое: пляжные бары, душевые, развлечения и пологий вход в море. Неподалёку — аквапарк, а на самом пляже можно найти освежающие напитки и закуски без необходимости брать с собой сумку-холодильник. Как и в Албене, к сентябрю вода уже может быть прохладной.

Поморие-Восток: спокойствие и термальные удовольствия

Туристам, уставшим от клубной жизни, подойдёт Поморие. Здесь не только пляжи, но и лечебные процедуры с целебной грязью, дегустации вин и архитектурные маршруты. Пляж "Восток" тянется почти на 9 км и находится рядом с центром города, вдоль которого проходит ухоженная набережная. Вокруг — уютные гостевые дома и несколько отелей. Есть как оборудованные участки, так и свободная зона. Семьям с подростками стоит учитывать, что для молодёжи место может показаться слишком тихим.

Центральный пляж Созополя: бухта, где вода теплее

Этот пляж в сердце одного из самых живописных болгарских городов получил "Голубой флаг", несмотря на скромные размеры. За счёт расположения в бухте вода здесь обычно теплее и спокойнее. Рядом — Старый город, рестораны и уютные отели. На пляже есть всё необходимое: душевые, раздевалки и пляжные бары. Однако в августе, особенно в дни фестиваля "Аполлония", здесь бывает слишком многолюдно.

Бутамьята: живописная бухта в Синеморце

Южнее, в посёлке Синеморец, расположен пляж Бутамьята — скрытая жемчужина, защищённая от масштабного строительства. Этот пляж, окружённый скалами и рощами, особенно ценят за тишину, мелкий песок и чистую воду. Хотя здесь есть всё необходимое для комфорта, шумных развлечений практически нет. Вода мелкая, а из аттракционов — только водные бананы и струи. В разгар сезона пляж может быть немного переполнен, но атмосфера уединения остаётся.

Уточнения

Болга́рия (болг. България [bɤɫˈgarijɐ]), официально — Респу́блика Болга́рия (болг. Република България [rɛˈpublʲikə bɤɫˈgarijɐ]) — государство в Юго-Восточной Европе, в восточной части Балканского полуострова, занимает 22 % его площади.

