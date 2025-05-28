Лучше, чем 10 000 шагов: как японцы превращают обычную прогулку в жиросжигающую тренировку

Всего 30 минут — и вы теряете вес, омолаживаетесь и улучшаете здоровье. Новый метод из Японии признан более эффективным, чем даже скандинавская ходьба.
Метод разработан учёными из Университета Синсю под руководством спортивного физиолога доктора Хироси Носа. Его официальное название — интервальная тренировка ходьбы (ВВТ).
Суть проста: вы чередуете 3 минуты быстрой ходьбы (на пределе своих возможностей, но без бега) с 3 минутами умеренного темпа, когда дыхание восстанавливается. Всего — 5 циклов или 30 минут.
Такая тренировка доступна людям любого возраста, в том числе пожилым, и не требует никакого оборудования, пишет bibamagazine.fr.
В отличие от классической или скандинавской ходьбы, японская основана на принципах HIIT (высокоинтенсивной интервальной тренировки). Именно чередование нагрузки и отдыха:
Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.
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