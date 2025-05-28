Лучше, чем 10 000 шагов: как японцы превращают обычную прогулку в жиросжигающую тренировку

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Всего 30 минут — и вы теряете вес, омолаживаетесь и улучшаете здоровье. Новый метод из Японии признан более эффективным, чем даже скандинавская ходьба.

Фото: freepik.com is licensed under public domain ходьба

В чём суть японской ходьбы?

Метод разработан учёными из Университета Синсю под руководством спортивного физиолога доктора Хироси Носа. Его официальное название — интервальная тренировка ходьбы (ВВТ).

Суть проста: вы чередуете 3 минуты быстрой ходьбы (на пределе своих возможностей, но без бега) с 3 минутами умеренного темпа, когда дыхание восстанавливается. Всего — 5 циклов или 30 минут.

Такая тренировка доступна людям любого возраста, в том числе пожилым, и не требует никакого оборудования, пишет bibamagazine.fr.

Почему японская ходьба эффективнее других?

В отличие от классической или скандинавской ходьбы, японская основана на принципах HIIT (высокоинтенсивной интервальной тренировки). Именно чередование нагрузки и отдыха:

заставляет организм активнее сжигать гликоген и жир,

усиливает сердечно-сосудистую активность,

стимулирует обмен веществ и потребление кислорода,

и в итоге — помогает сжигать больше калорий за меньшее время.

Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

