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Лучше, чем 10 000 шагов: как японцы превращают обычную прогулку в жиросжигающую тренировку

1:17
Спорт

Всего 30 минут — и вы теряете вес, омолаживаетесь и улучшаете здоровье. Новый метод из Японии признан более эффективным, чем даже скандинавская ходьба.

ходьба
Фото: freepik.com is licensed under public domain
ходьба

В чём суть японской ходьбы?

Метод разработан учёными из Университета Синсю под руководством спортивного физиолога доктора Хироси Носа. Его официальное название — интервальная тренировка ходьбы (ВВТ).

Суть проста: вы чередуете 3 минуты быстрой ходьбы (на пределе своих возможностей, но без бега) с 3 минутами умеренного темпа, когда дыхание восстанавливается. Всего — 5 циклов или 30 минут.

Такая тренировка доступна людям любого возраста, в том числе пожилым, и не требует никакого оборудования, пишет bibamagazine.fr.

Почему японская ходьба эффективнее других?

В отличие от классической или скандинавской ходьбы, японская основана на принципах HIIT (высокоинтенсивной интервальной тренировки). Именно чередование нагрузки и отдыха:

  • заставляет организм активнее сжигать гликоген и жир,
  • усиливает сердечно-сосудистую активность,
  • стимулирует обмен веществ и потребление кислорода,
  • и в итоге — помогает сжигать больше калорий за меньшее время.

Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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