Паспортный нокаут: российские чемпионы по кикбоксингу застряли в Екатеринбурге из-за исчезновения документов

1:31 Your browser does not support the audio element. Спорт

Четыре представителя уральской школы кикбоксинга — в том числе титулованные чемпионы России — уже два месяца не могут вернуть свои загранпаспорта из португальского визового центра в Екатеринбурге. Из-за этого они рискуют пропустить чемпионат Европы, а ранее уже лишились участия в международном турнире в Лиссабоне.

Фото: Личный архив by Афонина Анастасия, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Паспорт РФ

Речь идёт о спортсменах Иване Зиновьеве и Артёме Швецове, а также их тренерах Сергее Матвееве и Игоре Кулбаеве. Все четверо подали документы в начале мая, чтобы оформить визы на турнир в Португалии, запланированный на 8 мая. Но вылететь в Лиссабон им так и не удалось — паспорта, по словам сотрудников визового центра, бесследно исчезли, пишет "Царьград" со ссылкой на SHOT.

Как утверждают представители бойцов, никакой внятной информации от визового центра до сих пор не поступило. Ни извинений, ни сроков, ни официальных объяснений. Только короткое: "приходите завтра".

Пока одни теряют документы, другие теряют шансы на международную арену. Уже в июне в Молдавии пройдёт чемпионат Европы по кикбоксингу, где Зиновьев и Швецов должны представлять Россию. Однако участие в турнире под большим вопросом — без паспортов выезд невозможен.

Спортсмены и их представители опасаются, что бюрократический хаос поставит крест на одном из главных стартов года.

Уточнения

Екатеринбу́рг (с 14 октября 1924 по 23 сентября 1991 — Свердло́вск) — третий по площади и четвёртый по численности населения город-миллионер в России, административный центр Уральского федерального округа и Свердловской области.

