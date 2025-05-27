Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Клещ на питомце? 7 шагов, как безопасно извлечь паразита без паники
Черный, мы с тобой прощаемся: новый цвет, который захватит моду 2025 года
10 продуктов, которые можно есть даже после истечения срока годности: неужели это правда
Как спасти огурцы от желтизны: секретный метод с пищевой содой
Они снова среди нас: авто с пробегом, которые врут о себе лучше продавцов
Маленькая Венеция без толп туристов — об этом итальянском городке молчат все гиды
Дома будет теплее, а счета за свет — меньше: энергию научились направлять, как фонарик
Осталось всего-то ничего — евро может заменить доллар, но при одном условии
Принцесса моя: рэпер Гуф показал очаровательную дочку в день рождения малышки

Восемь простых приемов для повышения эффективности прогулки — как превратить её в фитнес-тренировку

Спорт

Ходьба — эффективное упражнение для пожилых людей, которое можно сделать более интенсивным с помощью простых приемов, как советует эксперт.

Хохловская площадь в Москве
Фото: commons.wikimedia.org by Bestalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хохловская площадь в Москве

Физические нагрузки — ключевой элемент здорового образа жизни. Исследования показывают, что регулярные упражнения могут снизить риск серьезных заболеваний и преждевременной смерти на 30%, как сообщает NHS. Люди, которые регулярно занимаются спортом, имеют более низкий риск ишемической болезни сердца, диабета 2 типа, рака кишечника, рака молочной железы, остеоартрита, депрессии и деменции.

Не обязательно заниматься экстремальными видами спорта, такими как марафонский бег или триатлон. Ходьба может быть отличным способом для пожилых людей заниматься аэробными упражнениями. Антония Стивенс, физиотерапевт реабилитационной больницы Сполдинга, рекомендует несколько способов сделать прогулки более эффективными, пишет getsurrey.co.uk.

"Фитнес-ходьба легко превращается в обычную прогулку. Чтобы поддерживать минимальный уровень усилий, нужно постоянно бросать себе вызов, сосредоточившись на интенсивности", — сказала физиотерапевт.

Один из способов измерить интенсивность — следить за пульсом. Вы можете рассчитать максимальный сердечный ритм, вычитая свой возраст из 220, и стремиться поддерживать пульс на уровне 65-75% от этого значения во время прогулки.

Для поддержания интенсивности важно обратить внимание на осанку и технику ходьбы. Держите спину прямо, вытягивая позвоночник, как будто вас поднимают за макушку. Плечи должны быть расслаблены и опущены, чтобы обеспечить мощный шаг. Сгибание рук поможет облегчить замах, но следите за тем, чтобы они двигались вперед и назад, а не по диагонали.

Техника "пятка-носок" поможет быстрее набирать темп. Начинайте с пятки, поднимайте пальцы ног, перекатывайтесь через стопу и отталкивайтесь.

Не стремитесь делать длинные шаги. Короткие и быстрые шаги более эффективны. Ставьте переднюю ногу прямо под себя перед каждым шагом.

Наклоны также могут увеличить интенсивность ходьбы. Ходьба по холмам или использование беговой дорожки с регулируемым наклоном помогут работать интенсивнее.

Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Бизнес-класс по цене эконома — всё решает одна просьба на регистрации
Туризм
Бизнес-класс по цене эконома — всё решает одна просьба на регистрации Аудио 
Купил и забыл про сервис: какие автомобили прослужат вам долгие годы
Авто
Купил и забыл про сервис: какие автомобили прослужат вам долгие годы Аудио 
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого
Наука и техника
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого Аудио 
Популярное
Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд

Оконные кондиционеры возвращаются в моду! Узнайте, почему они более удобные и экономичные, чем сплит-системы. Экономьте деньги и силы.

Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Из-подо льда Антарктиды всплыла древняя крепость: мерзлота не смогла её удержать
Когда кошка уходит навсегда: что в её поведение говорит о последнем прощании
Звезда сериала Угрюм-река Юрий Миронцев: Сейчас самая главная задача - не дать своих в обиду Анжела Якубовская Загадка переговоров: почему Украина осталась без союзников на глобальной арене? Дмитрий Плотников Дарья Асламова: В окопах атеистов нет. Сделка с Богом в минуту опасности Дарья Асламова
Как встреча дельфина с малой косаткой породила морское чудо: история уникального скрещивания
Почему ретинол — ваш спаситель от морщин: вот почему он обязательно должен быть в креме для век после 50
Почему пауки выбирают ваш дом? Разбираем причины
Почему пауки выбирают ваш дом? Разбираем причины
Последние материалы
МиГ-35 возвращается в строй: почему старый проект получил второй шанс
Главная ошибка при выращивании гороха, которую стоит исправить до начала июня
Вы наливаете уксус в стиральную машину? Вот почему стоит немедленно прекратить
Взгляните на свой балкон по-новому: простые шаги к созданию мини-огорода
Невероятный эффект банановой маски: ваши сухие волосы станут восхитительно блестящими
Кнопка, которая заливает больше топлива за те же деньги: ищите её на колонке
Скрытое сокровище Нью-Йорка: что таит закрытая станция Old City Hall
От Земли до Марса за 6 месяцев: как новая ракета изменит будущее космической логистики
Кто станет королём финансов? Узнайте, сколько долларов держат Китай и его оппоненты
Восемь простых приемов для повышения эффективности прогулки — как превратить её в фитнес-тренировку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.