Секрет здоровья для людей старше 70 лет: сколько шагов на самом деле нужно в этом возрасте

1:48 Your browser does not support the audio element. Спорт

С первыми лучами солнца многие люди в нашей стране выходят на прогулку. Этот вид активности становится всё более популярным, так как помогает не только улучшить физическую форму, но и благотворно влияет на умственное состояние.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пожилая женщина

Преимущества прогулок

Ходьба имеет множество плюсов:

Сжигание калорий и поддержание нормального веса.

Улучшение настроения.

Укрепление сердца.

Повышение креативности.

Снижение риска хронических заболеваний.

Уменьшение стресса.

Улучшение качества сна.

Нормализация работы мозга и уменьшение болей в суставах.

Замедление развития варикоза.

Стимуляция работы пищеварительной системы.

Укрепление иммунитета.

В свете этих фактов многие испанцы интересуются, сколько шагов нужно проходить людям старше 70 лет.

Рекомендации экспертов

Специалисты советуют делать не менее 7000 шагов ежедневно, хотя бы пять раз в неделю. Это поможет поддерживать физическую активность, ускорить метаболизм и улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы, сообщает bodyguru.cz.

Дополнительные советы

Для замедления старения и поддержания здоровья группа учёных из Гарвардского университета рекомендует проходить 8000 шагов в день. Важно помнить, что скорость также имеет значение. Для достижения лучших результатов лучше постепенно увеличивать темп и продолжительность прогулок.

Не менее важно учитывать время суток для прогулок. Утренние прогулки дают энергию на весь день, а вечерние помогают лучше спать.

Уточнения

Ста́рость — период жизни человека от утраты способности организма к продолжению рода до смерти.

