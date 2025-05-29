Секрет здоровья для людей старше 70 лет: сколько шагов на самом деле нужно в этом возрасте

С первыми лучами солнца многие люди в нашей стране выходят на прогулку. Этот вид активности становится всё более популярным, так как помогает не только улучшить физическую форму, но и благотворно влияет на умственное состояние.
Преимущества прогулок
Ходьба имеет множество плюсов:
В свете этих фактов многие испанцы интересуются, сколько шагов нужно проходить людям старше 70 лет.
Рекомендации экспертов
Специалисты советуют делать не менее 7000 шагов ежедневно, хотя бы пять раз в неделю. Это поможет поддерживать физическую активность, ускорить метаболизм и улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы, сообщает bodyguru.cz.
Дополнительные советы
Для замедления старения и поддержания здоровья группа учёных из Гарвардского университета рекомендует проходить 8000 шагов в день. Важно помнить, что скорость также имеет значение. Для достижения лучших результатов лучше постепенно увеличивать темп и продолжительность прогулок.
Не менее важно учитывать время суток для прогулок. Утренние прогулки дают энергию на весь день, а вечерние помогают лучше спать.
Ста́рость — период жизни человека от утраты способности организма к продолжению рода до смерти.
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