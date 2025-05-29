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Секрет здоровья для людей старше 70 лет: сколько шагов на самом деле нужно в этом возрасте

1:48
Спорт

С первыми лучами солнца многие люди в нашей стране выходят на прогулку. Этот вид активности становится всё более популярным, так как помогает не только улучшить физическую форму, но и благотворно влияет на умственное состояние.

Пожилая женщина
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пожилая женщина

Преимущества прогулок

Ходьба имеет множество плюсов:

  • Сжигание калорий и поддержание нормального веса.
  • Улучшение настроения.
  • Укрепление сердца.
  • Повышение креативности.
  • Снижение риска хронических заболеваний.
  • Уменьшение стресса.
  • Улучшение качества сна.
  • Нормализация работы мозга и уменьшение болей в суставах.
  • Замедление развития варикоза.
  • Стимуляция работы пищеварительной системы.
  • Укрепление иммунитета.

В свете этих фактов многие испанцы интересуются, сколько шагов нужно проходить людям старше 70 лет.

Рекомендации экспертов

Специалисты советуют делать не менее 7000 шагов ежедневно, хотя бы пять раз в неделю. Это поможет поддерживать физическую активность, ускорить метаболизм и улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы, сообщает bodyguru.cz.

Дополнительные советы

Для замедления старения и поддержания здоровья группа учёных из Гарвардского университета рекомендует проходить 8000 шагов в день. Важно помнить, что скорость также имеет значение. Для достижения лучших результатов лучше постепенно увеличивать темп и продолжительность прогулок.

Не менее важно учитывать время суток для прогулок. Утренние прогулки дают энергию на весь день, а вечерние помогают лучше спать.

Уточнения

Ста́рость — период жизни человека от утраты способности организма к продолжению рода до смерти. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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