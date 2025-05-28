Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
От провала к успеху: они сколотили 3 млрд долларов на децентрализованной сети ИИ
Всё, что вам нужно — старая газета и немного кофе: как победить летний запах мусора
Бешенство пришло без стука: деревня в Омской области оказалась в эпицентре угрозы
На таких даже в космос: моторы, которые не умирают — проверено миллионами километров
Элементарный клубничный пирог всего за полчаса: порадуйте семью, даже если не сильны в выпечке
1000 петафлопс операций в секунду: Китай запустил первые спутники для создания космического суперкомпьютера
Неприятные последствия неумелого удаления макияжа: узнайте, как избежать ошибок
Уединённый рай: этот пляжный маршрут в Италии вас точно удивит
HBO показала маленьких актёров, которые исполнят главные роли в сериале Гарри Поттер

Интрига вокруг Роналду: где он продолжит карьеру после Аль-Наср

1:41
Спорт

Знаменитый португальский футболист Криштиану Роналду, которому исполнилось 40 лет, покидает клуб "Аль-Наср" из Саудовской Аравии. Португальский форвард объявил об этом в социальных сетях. За время своего пребывания в команде, которое составило два с половиной года, Роналду не завоевал значимых трофеев.

Криштиану Роналду ЧМ 2018
Фото: commons.wikimedia.org by Александр Иванович Вепрёв, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Криштиану Роналду ЧМ 2018

"Эта глава окончена. История? Она всё ещё пишется. Благодарен всем", — написал Роналду, прощаясь с саудовской профессиональной лигой.

Португалец перешёл в "Аль-Наср" спустя месяц после громкого ухода из "Манчестер Юнайтед". За время выступлений в команде Роналду провёл 105 официальных матчей, забив 93 гола и отдав 19 результативных передач, сообщает infotbal.cz.

Теперь португальский форвард может продолжить карьеру в других командах. В последние дни появились слухи о возможном переходе Роналду в бразильские клубы. Также ходят разговоры о его возможном возвращении в лиссабонский "Спортинг", где он начинал свою профессиональную карьеру.

Президент ФИФА Джанни Инфантино также прокомментировал будущее Роналду.

"Ведутся переговоры с несколькими клубами. Так что если кто-то из них заинтересован в подписании Роналду для участия в клубном чемпионате мира, кто знает… До турнира осталось несколько недель, это будет интересно", — отметил Инфантино.

Эти слова подчёркивают, что история Криштиану Роналду ещё не завершена, и впереди у него могут быть новые интересные этапы карьеры.

Уточнения

Криштиа́ну Рона́лду душ Са́нтуш Аве́йру (порт. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro; европейский португальский: [kɾiʃˈtjɐnu ʁoˈnaɫdu] ; род. 5 февраля 1985, Фуншал, Португалия) — португальский футболист, нападающий и капитан саудовского клуба «Ан-Наср» и сборной Португалии.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Русское наследие за 1 евро: Финляндия за бесценок продала памятник архитектуры
Мир. Новости мира
Русское наследие за 1 евро: Финляндия за бесценок продала памятник архитектуры Аудио 
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого
Наука и техника
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого Аудио 
Роскошь, в которой нет смысла: что в машине бесполезно, но стоит дорого
Авто
Роскошь, в которой нет смысла: что в машине бесполезно, но стоит дорого Аудио 
Популярное
Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд

Оконные кондиционеры возвращаются в моду! Узнайте, почему они более удобные и экономичные, чем сплит-системы. Экономьте деньги и силы.

Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Из-подо льда Антарктиды всплыла древняя крепость: мерзлота не смогла её удержать
Когда кошка уходит навсегда: что в её поведение говорит о последнем прощании
Звезда сериала Угрюм-река Юрий Миронцев: Сейчас самая главная задача - не дать своих в обиду Анжела Якубовская Загадка переговоров: почему Украина осталась без союзников на глобальной арене? Дмитрий Плотников Дарья Асламова: В окопах атеистов нет. Сделка с Богом в минуту опасности Дарья Асламова
Как встреча дельфина с малой косаткой породила морское чудо: история уникального скрещивания
Почему ретинол — ваш спаситель от морщин: вот почему он обязательно должен быть в креме для век после 50
Почему пауки выбирают ваш дом? Разбираем причины
Почему пауки выбирают ваш дом? Разбираем причины
Последние материалы
От провала к успеху: они сколотили 3 млрд долларов на децентрализованной сети ИИ
Бешенство пришло без стука: деревня в Омской области оказалась в эпицентре угрозы
На таких даже в космос: моторы, которые не умирают — проверено миллионами километров
Элементарный клубничный пирог всего за полчаса: порадуйте семью, даже если не сильны в выпечке
1000 петафлопс операций в секунду: Китай запустил первые спутники для создания космического суперкомпьютера
Неприятные последствия неумелого удаления макияжа: узнайте, как избежать ошибок
Уединённый рай: этот пляжный маршрут в Италии вас точно удивит
Интрига вокруг Роналду: где он продолжит карьеру после Аль-Наср
HBO показала маленьких актёров, которые исполнят главные роли в сериале Гарри Поттер
Ужасающие зубы и светящиеся тела: рыбы-гадюки, которые могут заставить океан дрожать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.