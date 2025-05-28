Интрига вокруг Роналду: где он продолжит карьеру после Аль-Наср

1:41 Your browser does not support the audio element. Спорт

Знаменитый португальский футболист Криштиану Роналду, которому исполнилось 40 лет, покидает клуб "Аль-Наср" из Саудовской Аравии. Португальский форвард объявил об этом в социальных сетях. За время своего пребывания в команде, которое составило два с половиной года, Роналду не завоевал значимых трофеев.

Фото: commons.wikimedia.org by Александр Иванович Вепрёв, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Криштиану Роналду ЧМ 2018

"Эта глава окончена. История? Она всё ещё пишется. Благодарен всем", — написал Роналду, прощаясь с саудовской профессиональной лигой.

Португалец перешёл в "Аль-Наср" спустя месяц после громкого ухода из "Манчестер Юнайтед". За время выступлений в команде Роналду провёл 105 официальных матчей, забив 93 гола и отдав 19 результативных передач, сообщает infotbal.cz.

Теперь португальский форвард может продолжить карьеру в других командах. В последние дни появились слухи о возможном переходе Роналду в бразильские клубы. Также ходят разговоры о его возможном возвращении в лиссабонский "Спортинг", где он начинал свою профессиональную карьеру.

Президент ФИФА Джанни Инфантино также прокомментировал будущее Роналду.

"Ведутся переговоры с несколькими клубами. Так что если кто-то из них заинтересован в подписании Роналду для участия в клубном чемпионате мира, кто знает… До турнира осталось несколько недель, это будет интересно", — отметил Инфантино.

Эти слова подчёркивают, что история Криштиану Роналду ещё не завершена, и впереди у него могут быть новые интересные этапы карьеры.

Уточнения

Криштиа́ну Рона́лду душ Са́нтуш Аве́йру (порт. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro; европейский португальский: [kɾiʃˈtjɐnu ʁoˈnaɫdu] ; род. 5 февраля 1985, Фуншал, Португалия) — португальский футболист, нападающий и капитан саудовского клуба «Ан-Наср» и сборной Португалии.

