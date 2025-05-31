Как безопасно вернуться в форму после родов: 7 упражнений, которых стоит избегать

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После родов многие мамы стремятся вернуться в форму и избавиться от лишнего веса. Но не все упражнения подходят для восстановления после беременности, и некоторые могут даже быть опасны для здоровья. Фитнес-тренер Елена Дружинина объясняет, почему определенные упражнения неэффективны и чем их лучше заменить в первые месяцы после родов.

Фото: Designed be Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка занимается фитнесом вместе с ребенком

Планка

Планка — это упражнение, которое часто рекомендуют для укрепления пресса и всего корпуса. Но для новоиспеченной мамы, особенно если она не восстановила все мышцы после родов, планка может быть не только бесполезной, но и вредной. Из-за ослабленных после беременности мышц, выполняя планку, вы рискуете перенапрячь спину, вызвать боль в пояснице или даже увеличить диастаз (расхождение прямых мышц живота). Пока тело не восстановилось полностью, от планки лучше отказаться.

Вакуум живота

Существует мнение, что вакуум живота помогает подтянуть живот и укрепить мышцы пресса. Однако это не так. Вакуум не активирует мышцы пресса должным образом, а лишь создает временный "утягивающий" эффект. Для мам с диастазом это упражнение может даже усугубить проблему, ослабляя белую линию живота. Вместо вакуума лучше включить упражнения для глубоких мышц живота, которые эффективно помогут восстановить их тонус.

Обруч

Обруч с таймером и счетчиком калорий обещает убрать "бока", но на самом деле это не так. Механическое воздействие тяжелого обруча может быть травмоопасным, особенно для женщин, чьи мышцы и связки ещё не восстановились после родов. Кроме того, тренировка с обручем не даёт должного эффекта по снижению жира. Лучше переключиться на другие виды упражнений, которые меньше нагружают тело.

Приседания с весом

Приседания — это отличное упражнение для укрепления нижней части тела, но не стоит сразу добавлять вес. Для мам, только что родивших, приседания с гантелями или штангой могут оказать чрезмерное давление на тазовое дно, что чревато неприятными последствиями, такими как опущение органов. Лучше начинать с упражнений с собственным весом и постепенно добавлять нагрузки по мере восстановления.

Прыжки

Любые прыжки после родов могут быть опасны, так как они создают ударную нагрузку на тазовое дно. Мышцы тазового дна, которые отвечают за поддержание внутренних органов, ещё не восстановились и могут не справиться с интенсивной нагрузкой, что может привести к таким проблемам, как недержание или опущение органов. Скакалка, батут и даже простые прыжки на месте в первые месяцы после родов должны быть исключены.

Бег

Бег — это нагрузка, которая воздействует на тазовое дно. Когда вы бегаете, ударная нагрузка от каждого шага оказывает давление на внутренние органы, что может усугубить последствия родов. Особенно это актуально для женщин, у которых ещё не восстановились мышцы тазового дна. Лучше заменить бег на менее травмирующие нагрузки, такие как быстрая ходьба или тренировки на эллиптическом тренажёре.

Бокс

Мотивация, как у Мэри Ком, которая стала пятикратной чемпионкой мира по боксу, будучи матерью двоих детей, может вдохновить, но это исключение, а не правило. В первые месяцы после родов важно избегать интенсивных тренировок, таких как бокс, которые могут привести к травмам. Фокусируйтесь на более щадящих упражнениях, которые помогут укрепить тело, не подвергая его чрезмерному риску.

Как восстанавливать форму после родов

Не стоит спешить с интенсивными упражнениями. В первые месяцы после родов важно сосредоточиться на восстановлении и укреплении мышц, которые поддерживали тело во время беременности. Лучше всего начать с легких упражнений для укрепления корпуса, тазового дна и дыхательных мышц. Включите в тренировки:

Легкие упражнения для пресса.

Дыхательные техники, направленные на восстановление диафрагмы.

Упражнения для улучшения осанки.

Прогулки на свежем воздухе и плавание.

Сразу после родов не стоит спешить с высокоинтенсивными тренировками. Отдавайте предпочтение щадящим упражнениям, которые помогут восстановить силы и улучшить здоровье. Помните, что время для восстановления важно, и прислушивайтесь к своему телу, чтобы избежать травм и перегрузок. Когда ваше тело будет готово, вы сможете вернуться к более сложным тренировкам и достичь новых фитнес-целей.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

