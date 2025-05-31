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5 минут в день — и ты в форме: японская тренировка, которая заменяет фитнес

2:31
Спорт

Не хотите тратить часы на тренировки, но мечтаете о стройном теле и подтянутых мышцах? Тогда японский фитнес-тренд Zero Training — именно то, что вам нужно! Эта пяти минутная тренировка, обещающая минимум усилий и максимум результата, уже завоевала популярность среди новичков и любителей фитнеса по всему миру.

Девушка делает ягодичный мостик
Фото: Designed be Freepik by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка делает ягодичный мостик

Что такое Zero Training

Zero Training был разработан японским фитнес-тренером Томоми Ишимурой, которая живет в Нью-Йорке и основала там студию йоги. Метод направлен на то, чтобы восстановить правильную осанку и привести мышцы в тонус с минимальными усилиями. Он подходит для всех уровней подготовки и отлично работает даже для начинающих.

Основная идея метода заключается в том, что неправильная осанка — это одна из причин накопления жира и утраты упругости мышц с годами. С помощью Zero Training можно исправить осанку, а заодно укрепить мышцы и улучшить общую физическую форму.

Как это работает

В отличие от традиционных высокоинтенсивных тренировок, Zero Training состоит из легких упражнений, которые можно выполнять дома всего за пять минут. Важно соблюдать плавное дыхание и правильное положение тела, чтобы активировать мышцы и избавиться от напряжения. Эта методика фокусируется на растяжке и активации мышц, что способствует улучшению осанки и подтягиванию тела.

Что включает тренировка

Тренировка Ишимуры чаще всего выполняется лежа на полу, используя коврик для йоги и несколько подушек или валиков. Упражнения направлены на исправление осанки и улучшение кровообращения в мышцах.

Действительно ли это работает

Томоми Ишимура утверждает, что с помощью Zero Training можно уменьшить объем талии на семь сантиметров. Однако вопрос, насколько эффективно этот метод помогает в сжигании жира, остается открытым, поскольку результат зависит от индивидуальных особенностей организма и образа жизни. Тем не менее, улучшение осанки и укрепление мышц, безусловно, благоприятно скажется на вашем здоровье, поможет избавиться от болей в спине и повысит общий уровень комфорта.

Zero Training — это не просто способ похудеть, это возможность улучшить свою осанку и чувствовать себя лучше каждый день, независимо от веса.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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