Как накачать ягодицы без боли: тренировки для тех, у кого проблемы с коленями

Боль в коленях не должна мешать вам тренировать ягодицы. Есть множество упражнений, которые помогут укрепить мышцы, минимизируя нагрузку на коленные суставы. Вот 7 эффективных вариантов, которые можно безопасно выполнять даже при проблемах с коленями.
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Спортивная девушка
Румынская становая тяга
Как делать
Встаньте, расставив ноги на ширине бедер, держите гантели перед собой ладонями внутрь.
Согнитесь в бедрах, опуская гантели вдоль голеней, сохраняя прямую спину и напряжение в корпусе.
Поднимитесь в исходное положение.
Повторения: 15-20 раз.
Отвод ягодиц назад (3-точечный)
Как делать
Встаньте на правую ногу, левую слегка приподнимите.
Сделайте импульсный удар левой ногой в сторону, затем вернитесь в исходное положение.
Повторите удар по диагонали назад и снова назад.
Повторения: 10-15 раз с каждой ноги.
Раздельная стойка RDL
Как делать
Начните с положения шпагата: левая нога впереди, правая позади.
Согнитесь в бедрах, опуская гантели перед левой голенью, следя за прямой спиной.
Вернитесь в исходное положение.
Повторения: 15-20 раз, смените сторону.
Ягодичный мостик
Как делать
Лягте на спину, поставьте пятки на пол, колени направлены вверх.
Поднимите бедра, напрягая ягодицы в верхней точке, удержите пару секунд.
Медленно опустите бедра и повторите.
Повторения: 15-20 раз. Усложните, выполняя мостик на одной ноге.
Супер Гидрант
Как делать
Встаньте на четвереньки, бедра над коленями, плечи над запястьями.
Поднимите правое колено в сторону (как гидрант), затем вернитесь в исходное положение.
Поднимите правую ногу назад и вверх, удерживая угол 90 градусов.
Повторения: 10-15 раз с каждой стороны.
Махи гирей
Как делать
Встаньте, ноги на ширине плеч, гиря между ног.
Поднимите гирю между ног, затем бедра вперед и поднимите гирю до уровня груди.
Опустите гирю назад и повторите.
Повторения: 15-25 раз.
RDL с одной ногой
Как делать
Встаньте на левую ногу, правую слегка позади для равновесия.
Сгибайтесь в бедрах, опуская гантель вдоль голени, отводя правую ногу назад.
Вернитесь в исходное положение.
Повторения: 15-20 раз с каждой стороны.
Эти упражнения отлично подходят для людей с больными коленями, так как они минимизируют нагрузку на суставы и эффективно прорабатывают ягодицы. Регулярные тренировки помогут укрепить не только ягодицы, но и другие ключевые мышцы без излишней нагрузки на колени.
Уточнения
Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.