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В Лас-Вегасе стартует Олимпиада на стероидах — турнир, который разрушит привычный спорт

2:45
Спорт

В мае 2026 года в Лас-Вегасе пройдёт небывалое спортивное событие — Enhanced Games. Это первые соревнования, где допинг не просто допустим, а разрешён официально. Участники смогут использовать препараты для улучшения результатов, если те одобрены FDA. Идея — создать альтернативу традиционным Олимпийским Играм, где наука и фармакология работают на равных с физической силой.

Врач в лаборатории
Фото: flickr.com by IAEA Imagebank, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Врач в лаборатории

Свобода через технологии

Инициатор проекта, австралиец Аарон Д'Суза, называет стандартные Олимпиады лицемерными: "44% олимпийцев признаются в приеме допинга, но ловят только 1%". Он уверен: современный спорт отстает от научного прогресса. В его видении генная инженерия, технологии и фармакология не враги спорта, а его будущее — при условии прозрачности и медицинского контроля.

Enhanced Games поддержал миллиардер и сооснователь PayPal Питер Тиль, а также генетик Джордж Черч. В числе заявленных участников — более 900 атлетов, включая Лэнса Армстронга, которого в 2012 году лишили всех титулов за допинг.

Какие дисциплины и кто участвует

Игры будут включать пять видов спорта: лёгкая атлетика, плавание, тяжёлая атлетика, гимнастика и единоборства. Командных дисциплин не предусмотрено. Среди поддержавших проект — бывшие олимпийцы и бизнесмен Дональд Трамп-младший, назвавший турнир "реальной свободой и реальными рекордами".

Организаторы пообещали $1,5 млн за мировой рекорд по плаванию и $1 млн — за преодоление результата Усэйна Болта в беге на 100 м.

Опасения и критика

Тем не менее, реакция спортивного сообщества неоднозначна. WADA и USADA называют турнир "опасным шоу клоунов", предупреждая о рисках для здоровья. Себастьян Коу заявил: "Если кто‑то считает, что это спорт — он ошибается. Это безумие".

Что с российскими спортсменами

Хотя организаторы не против участия россиян, юристы предупреждают: закон может быть суров. Статья 230.1 УК РФ предусматривает наказания за склонение к применению допинга. Даже участие в турнире может повлечь уголовные дела. "Это не спорт, а полузаконная физическая активность", — подытожил юрист Сергей Алексеев, подчеркнув, что Россия не будет менять законы ради участия в подобных проектах.

Уточнения

Стеро́иды — вещества животного или, реже, растительного происхождения, обладающие высокой биологической активностью и содержащие в своём составе стерановый каркас.

Генетическая инжене́рия (или генная инженерия) — совокупность приёмов, методов и технологий получения рекомбинантных РНК и ДНК, выделения генов из организма (клеток), осуществления манипуляций с генами, введения их в другие организмы и выращивания искусственных организмов после удаления выбранных генов из ДНК.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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