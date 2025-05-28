Массажный валик расслабляет мышцы или убивает суставы? Всё решают эти нюансы

Вы удивитесь, насколько обычный поролоновый валик может повлиять на ваше тело. Фоам-роллеры используют как профессиональные спортсмены, так и те, кто просто хочет избавиться от напряжения после рабочего дня. Но не всё так просто — чтобы получить пользу, нужно знать правила.
Существует три основных типа:
Фоам-роллеры помогают расслабить фасции — соединительные ткани, обволакивающие мышцы. Это особенно полезно после повторяющихся движений: пробежек, силовых тренировок и т. п. Ролик:
Фоам-роллер — не панацея. При неграмотном подходе он может навредить:
Голень (передняя большеберцовая мышца)
Начинайте у колена, катите вниз и обратно. Делайте аккуратно, регулируя позицию тела.
Икры (камбаловидная и икроножная мышцы)
При массировании камбаловидной ноги держите прямо, для икроножной — слегка разворачивайте.
Бедра (грушевидная мышца)
Сядьте на ролик правой ягодицей, правую ногу положите на левую. Качайте вперед-назад по 30 секунд, 3 подхода на каждую сторону.
Широчайшие мышцы спины ("крылья")
Лягте на спину под углом, перекатывайтесь, вращая рукой. Выполняйте 3 подхода по 30 секунд на каждую сторону.
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Фа́сция (лат. fascia — повязка, полоса) — соединительнотканная оболочка, покрывающая органы, сосуды, нервы и образующая футляры для мышц у позвоночных животных и человека; выполняет опорную и трофическую функции.
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