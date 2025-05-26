Гуманоиды подрались: первые в мире бои роботов провели в Китае

В Ханчжоу прошли первые в мире бои гуманоидных роботов.
На ринге подрались два человекоподобных робота для поединка в муай‑тай — тайском боксе. Роботами удаленно управляли инженеры.
Роботы проводили сложные связки, показывая хуки и удары коленями. Потерпел поражение тот, кто не мог встать за восемь секунд после падения.
Во втором поединке учтут опыт первых боев, а соревнование на ринге будет более зрелищным и быстрым.
Гумано́ид (лат. humanoides «подобный человеку») — разумное человекоподобное существо из легенд и фантастики.
Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.