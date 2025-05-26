Гуманоиды подрались: первые в мире бои роботов провели в Китае

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В Ханчжоу прошли первые в мире бои гуманоидных роботов.

Фото: commons.wikimedia.org by Adrian Baer, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Робот

На ринге подрались два человекоподобных робота для поединка в муай‑тай — тайском боксе. Роботами удаленно управляли инженеры.

Роботы проводили сложные связки, показывая хуки и удары коленями. Потерпел поражение тот, кто не мог встать за восемь секунд после падения.

Во втором поединке учтут опыт первых боев, а соревнование на ринге будет более зрелищным и быстрым.

Уточнения

Гумано́ид (лат. humanoides «подобный человеку») — разумное человекоподобное существо из легенд и фантастики.

