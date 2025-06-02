Новый спорт в российских школах: этот предмет могут ввести в программу

В школьную программу хотят ввести занятия по шахматам. Однако на сегодняшний день речь идет только о Курской области.

Фото: commons.wikimedia.org by Staxringold, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Шахматы

Детей хотят обучать игре в шахматы с 1-го по 4-й классы, минимум час в неделю. В конце каждой четверти собрались проводить турниры — сначала школьные, потом на уровне города или района.

Однако такие уроки будут проводить во внеурочное время и исключительно по желанию детей и родителей, рассказал губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Если же такая идея себя оправдает и понравится школьникам, её могут реализовать и в старших классах.

Уточнения

Шахматы (перс. شاه مات, шах мат — властитель умер) — детерминированная игра с совершенной информацией, в которой два игрока поочерёдно перемещают фигуры на поле 8х8 клеток с целью поставить мат королю противника.

