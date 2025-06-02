Руководство команд Формулы-1 призывает Монако идти в ногу со временем

2:30 Your browser does not support the audio element. Спорт

Руководители команд Формулы-1 призвали рассмотреть возможность изменения компоновки на Гран-при Монако, чтобы решить проблему неспособности автомобилей совершать обгоны после того, как попытки оживить гонку обязательными пит-стопами провалились.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Гоночный автомобиль

Ландо Норрис из McLaren одержал победу в Монте-Карло и, несмотря на правило двух пит-стопов, контролировал ситуацию на протяжении всего заезда. На трассе было сделано всего два обгона за 78 кругов, и такие гонщики, как Макс Ферстаппен из Red Bull, который финишировал четвертым, и Джордж Расселл из Mercedes, который был 11-м, отвергли изменение правил как совершенно бессмысленное.

Руководитель команды Red Bull Кристиан Хорнер считал, что самым важным изменением, которое требовалось, было изменение компоновки, чтобы создать одну зону, где обгон был бы, по крайней мере, возможен.

"Основная проблема в том, что здесь нельзя обгонять", — сказал он. "Машины теперь такие большие, что у вас просто нет возможности поравняться. Это специфика трассы, мы это знаем, она была в календаре 72 года. В конечном итоге все должно двигаться в ногу со временем".

Гонка была отмечена тем, что ведущие команды сопоставляли друг друга на пит-стопах и отсутствием машины безопасности или красного флага, чтобы привнести элемент случайности в процесс. Дальше команды применяли командную работу между водителями, чтобы создавать промежутки между окнами пит-стопов, что включало намеренную медленную езду к ярости других, которые остались бессильными в поезде на трассе. Очень немногие были удовлетворены результатом.

Норрис сказал, что это создало опасность из-за риска того, что результат решит просто удача, а не в форме реальных гонок.

Организаторы гонки, Автомобильный клуб Монако (ACM), считают, что изменить схему трассы практически невозможно, но руководитель команды Норриса Андреа Стелла предложил включить это в уравнение.

"Мы должны похвалить Формулу-1 и FIA за попытку улучшить гонки", — сказал он. "Главным ограничением остается тот факт, что вы не можете обгонять, и это довольно структурное ограничение. Я не уверен, как именно это можно изменить, просто введя определенное количество пит-стопов.

Уточнения

Ла́ндо Но́ррис (англ. Lando Norris; род. 13 ноября 1999 года, Бристоль, Великобритания) — британский автогонщик, участник чемпионатов мира по автогонкам в классе Формула-1, вице-чемпион 2018 года в классе Формула-2.

