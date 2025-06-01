Китайские профессиональные борцы ищут звезду, которая выведет спорт из тени

Поднявшись с земли с 73 кг извивающихся мышц на плечах, Ван Тао поморщился. Мужчина, чьи ноги обхватили его голову, не сдавался, дергая Вана за седые волосы, окрашенные специально для этого случая.
Но Ван знал, что ему нужно было сделать. Подняв одну руку, он схватил противника за шею и потянул вперед, швырнув его на землю. Через несколько секунд Ван прижал его к полу на три счета и успешно защитил свой титул чемпиона Middle Kingdom Wrestling "Пояс и путь".
Публика в Пекине сошла с ума.
"Это было намного лучше, чем я ожидал", — сказал Ван, сияя от послематчевого выброса адреналина. "Реакция зрителей была действительно хорошей".
Ван — 25-летний олицетворение индустрии, которая годами боролась за то, чтобы закрепиться в Китае, несмотря на огромный потенциальный рынок и культуру, которая имеет свою собственную богатую историю боевых искусств и профессиональных боев.
Согласно опросу, менее 10% домохозяйств с доступом в Интернет смотрят профессиональный рестлинг. Для таких видов спорта, как баскетбол и футбол, этот показатель составляет более 50%.
Некоторые в индустрии надеются, что Ван сможет сделать этот вид спорта популярным в Китае так же, как и в Америке. Он влюбился в рестлинг после того, как посмотрел "Рестлера", американский фильм с Микки Рурком в главной роли, будучи 15-летним подростком в сельской провинции Хэнань, одной из беднейших провинций Китая. Два года спустя он сбежал из дома, чтобы тренироваться в борцовском лагере за сотни миль.
Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.
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