Китайские профессиональные борцы ищут звезду, которая выведет спорт из тени

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Поднявшись с земли с 73 кг извивающихся мышц на плечах, Ван Тао поморщился. Мужчина, чьи ноги обхватили его голову, не сдавался, дергая Вана за седые волосы, окрашенные специально для этого случая.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Великая Китайская стена

Но Ван знал, что ему нужно было сделать. Подняв одну руку, он схватил противника за шею и потянул вперед, швырнув его на землю. Через несколько секунд Ван прижал его к полу на три счета и успешно защитил свой титул чемпиона Middle Kingdom Wrestling "Пояс и путь".

Публика в Пекине сошла с ума.

"Это было намного лучше, чем я ожидал", — сказал Ван, сияя от послематчевого выброса адреналина. "Реакция зрителей была действительно хорошей".

Ван — 25-летний олицетворение индустрии, которая годами боролась за то, чтобы закрепиться в Китае, несмотря на огромный потенциальный рынок и культуру, которая имеет свою собственную богатую историю боевых искусств и профессиональных боев.

Согласно опросу, менее 10% домохозяйств с доступом в Интернет смотрят профессиональный рестлинг. Для таких видов спорта, как баскетбол и футбол, этот показатель составляет более 50%.

Некоторые в индустрии надеются, что Ван сможет сделать этот вид спорта популярным в Китае так же, как и в Америке. Он влюбился в рестлинг после того, как посмотрел "Рестлера", американский фильм с Микки Рурком в главной роли, будучи 15-летним подростком в сельской провинции Хэнань, одной из беднейших провинций Китая. Два года спустя он сбежал из дома, чтобы тренироваться в борцовском лагере за сотни миль.

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.

