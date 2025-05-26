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Томми Пол побеждает на Открытом чемпионате Франции, но все обсуждают возврат его грузовика

1:30
Спорт

Теннисист Томми Пол был рад вернуться, чтобы выиграть свой матч первого круга на Открытом чемпионате Франции, но, возможно, не так взволнован, как обсуждением возврата автомобиля, который он потерял, когда случайно пропустил некоторые платежи.

Ролан Гаррос
Фото: commons.wikimedia.org by Бен ЛИУ ПЕСНЯ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Ролан Гаррос

Пол объяснил, что его грузовик был конфискован в начале этого месяца, когда он сменил банк и забыл должным образом настроить автоматические платежи за свой Ford F-150.

"Я пропустил, кажется, три платежа. Они пришли и забрали его. Я не знал, что это происходит именно так. Я не знал, как быстро они придут и заберут его — например, посреди ночи", — сказал Пол, чей доход за карьеру составляет 10,8 млн долларов. "Теперь я смотрю все эти шоу "выкупа", где они приходят и забирают грузовики в час ночи. Это определенно забавный опыт. Быть в Европе, когда это происходило, еще безумнее. Но мы его вернули".

Он узнал, что грузовик исчез, когда его тренер, который вернулся во Флориду, попросил Пола проверить записи с камеры видеонаблюдения, чтобы узнать, нет ли каких-либо посылок, которые нужно было забрать.

Ранее, когда теннисист понял, что его авто эвакуируют, он опубликовал черно-белые кадры того, как его грузовик увозят, добавив саундтрек My Heart Will Go On Селин Дион.

Уточнения

То́мми Пол (англ. Tommy Paul; род. 17 мая 1997, Камден, Нью-Джерси) — американский теннисист. Полуфиналист одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2023); победитель четырёх турниров ATP в одиночном разряде; бронзовый призёр Олимпийских игр 2024 года в парном разряде.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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