Никогда не чувствовал себя таким любимым: за что Александр-Арнольд благодарит фанатов Ливерпуля

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Трент Александер-Арнольд описал празднование титула "Ливерпуля" в Премьер-лиге как "лучший день" в своей жизни после того, как он получил восторженный прием во время своего последнего выступления за клуб на "Энфилде".

Фото: pxhere.com is licensed under public domain Футбольное поле

Уходящий защитник "Ливерпуля", которого освистали на его предыдущем домашнем матче против "Арсенала", был удостоен великолепной овации, когда он вышел за медалью победителя Премьер-лиги после ничьей с "Кристал Пэлас".

Ожидается, что бесплатный переход Александра-Арнольда в "Реал Мадрид" будет подтвержден в ближайшее время, и он временами был безутешен после своей последней игры за клуб своего детства.

"Я не знал, чего ожидать, выходя на "Энфилд" после того, что произошло несколько недель назад", — сказал игрок сборной Англии. "Я хотел сыграть за клуб еще раз, и Арне Слот доверил мне играть. Получить такой прием, который я получил, значит больше всего на свете. Я сыграл сотни игр за клуб, но никогда не чувствовал себя таким любимым и окруженным заботой, как сегодня.

Он заявил, что не было ни дня, ни минуты, ни секунды, чтобы он не думал о команде. Он любил каждую минуту, взлеты и падения, прохождение академии, попадание в первую команду, затем полноправное участие в первой команде.

"Для меня было честью и привилегией быть частью этого клуба", — заявил футболист.

Александр-Арнольд признал, что значение своей последней игры за "Ливерпуль" он не осознал.

Уточнения

«Ливерпу́ль» (полное название — Футбольный клуб «Ливерпуль», англ. Liverpool Football Club, английское произношение: ['lɪvəpu:l 'futbɔ:l klʌb]) — английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд.

