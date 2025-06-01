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Обзор Премьер-лиги 2024-25: названы лучшие футболисты этого сезона

3:24
Спорт

Многие могут возразить, что превосходная форма Эза в Кубке Англии является недопустимым доказательством в обзоре Премьер-лиги.

Стадион Аль-Наср
Фото: commons.wikimedia.org by Alina.chiorean, This file, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Стадион Аль-Наср

Этот футболист уже был одним из игроков сезона задолго до того, как помог "Кристал Пэлас" выиграть свой первый крупный трофей. Всегда способный на зрелищность, пребывание Эза в "Селхерст Парк" характеризовалось непоследовательностью, но его лучший сезон наступил после того, как он закончил 2023-24 в блистательной форме и заслужил место в составе сборной Англии на Евро.

26-летний житель южного Лондона превратился в неумолимую угрозу для обороны соперника, с которой порой просто невозможно играть. Его восемь голов в Премьер-лиге и восемь результативных передач помогли "Пэлас" занять достойное место в середине турнирной таблицы под руководством Оливера Гласнера, несмотря на тревожно медленный старт; они не выиграли в своих первых восьми матчах лиги.

Следующий — Никола Миленкович (Ноттингем Форест). Его стиль был основан на прочной обороне, где никто не был более влиятельным, чем Миленкович. Вседействующий Мурильо привлекает больше внимания, но командное, спокойное присутствие серба дает его бразильскому товарищу по команде лицензию на блеск. Трудно представить себе такое хорошо сбалансированное центральное оборонительное партнерство где-либо еще в дивизионе, с воздушными способностями Миленковича в сочетании со скоростью Мурильо.

Морато вклинился вместе со своим соотечественником Мурильо и бывшим защитником Фиорентины Миленковичем. Таков был подход Нуну в декабрьской победе со счетом 2:0 над Брентфордом, одном из нескольких заметных результатов, которые показали, что Форест пройдет дистанцию в гонке за европейскую квалификацию.

Почетного упоминания заслуживает Матс Селс, вратарь с лучшими в лиге 13 сухими матчами, и несколько постоянных игроков Фореста — Ола Айна, Неко Уильямс, Морган Гиббс-Уайт, Энтони Эланга и Крис Вуд — могли быть выбраны вместо центрального защитника Сербии.

Далее идет Коул Палмер (Челси). Он попадает в список второй год подряд благодаря своей откровенно нелепой предрождественской форме.

Голы, передачи и пенальти Паненки обрушились на незадачливых соперников Челси с августа по январь, когда 23-летний игрок зарекомендовал себя как самый захватывающий творческий талант в лиге.

Как и в случае с Эзом, в подходе Палмера есть что-то старомодное: готовность бороться с защитниками и пытаться делать возмутительные вещи, опровергая идею о том, что молодые игроки перетренированы и роботизированы.

Вы не увидите лучшего паса, чем дальний удар Палмера, создавший гол Николаса Джексона в победном матче против "Ньюкасла" в октябре, но Поль Сезанн из Премьер-лиги подарил так много вдохновляющих моментов.

Все четыре гола в ворота "Брайтона", искусный удар, принесший победу "Астон Вилле", а затем его организация камбэка после проигрыша со счетом 2:0 в ворота "Тоттенхэма", завершившаяся дерзким голом Паненки.

Уточнения

Футбо́л (англицизм от англ. football от foot «ступня» + ball «мяч») — командный вид спорта, в котором целью является забить мяч в ворота соперника ногами или другими частями тела (кроме рук) большее количество раз, чем команда соперника.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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