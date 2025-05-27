Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему ретинол — ваш спаситель от морщин: вот почему он обязательно должен быть в креме для век после 50
Всё-таки роман или просто слухи? Официальное заявление от Туктамышевой про отношения с Гуменником
Сначала сэкономил время, потом вызвал пожарных: за что наказывают заправки
Инфляционная спираль: регионы стали заложниками ценового скачка
Превратите старую сковороду в антипригарную: нужно всего 2 ингредиента
Здесь жизнь течёт иначе: этот остров в Бретани прячет секрет, достойный Карибов
Лёгкий клубничный йогуртовый торт: 4-6 часов ожидания стоят удовольствия, которое вы получите
Ампельные растения: 5 секретов для пышного цветения без особых усилий
Целый континент скрывался под водой 85 миллионов лет — теперь он раскроет тайны Земли

Никс обыграли Пэйсерс и побили рекорд НБА, одержав третью победу в плей-офф с 20 очками

Спорт

"Никс" благодаря победе над "Пэйсерс" побили рекорд НБА, одержав третью победу в плей-офф с 20 очками.

Баскетбольная корзина
Фото: unsplash.com by Andy Hu, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Баскетбольная корзина

Таунс сделал 15 подборов в воскресенье вечером, когда Knicks сократили разрыв в серии до 2-1, несмотря на то, что Таунс и Брансон большую часть вечера были в затруднительном положении. Четвертая игра состоится во вторник вечером в Индианаполисе.

"Мы созданы на основе отличной команды, отличной химии, отличного единства", — сказал Брансон, проведя большую часть заключительных этапов на скамейке запасных. "Тяжело смотреть со стороны, но я полностью уверен в своих товарищах по команде".

Тайриз Хэлибертон лидировал в Pacers с 20 очками и шестью передачами. Майлз Тернер добавил 19 очков, когда Indiana упала до 0-4 за все время игры в тот же день, когда проходил Indianapolis 500. Чиновники команды раздали золотисто-голубые футболки с надписью "Vroom Baby" в честь редкого двойного матча Pacers и гонщиков после того, как испанец Алекс Палоу выиграл Indy 500.

Палоу получил восторженные овации стоя во второй четверти — как раз когда Indiana начала отрываться до 55-35 за 3:20 до конца тайма, перед шестью игроками из Индианы, чемпионами Восточной конференции 2000 года, включая члена Зала славы Реджи Миллера.

Однако Pacers не удалось забить этот гол, удерживая преимущество 68-52 в начале третьей четверти. New York отыгрался, сократив дефицит до 80-70 после трех четвертей. Затем, благодаря силе Таунса и ловкости Брансона, Нью-Йорк наконец-то вернул себе преимущество 89-88 по корзине Брансона за 7:10 до конца игры. Knicks никогда не лидировали больше, чем на четыре до последних штрафных бросков за 2,6 секунды до конца.

"Когда у меня появился шанс… в четвертом я обязательно воспользовался им", — сказал Таунс. "Я просто хотел выйти и дать нашей команде шанс победить, я просто счастлив, что смог это сделать".

Результат означает, что Knicks стали первой командой в истории НБА, которая одержала три победы с 20-очковым камбэком в одном постсезоне. У них также были победы с 20-очковым камбэком против Boston Celtics в полуфинале конференции.

Уточнения

Национа́льная баскетбо́льная ассоциа́ция НБА (англ. National Basketball Association, NBA) — профессиональная баскетбольная лига Северной Америки, в частности, США и Канады.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все
Домашние животные
Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все Аудио 
Цветёт пышно, а слава — мрачнее ночи: этот куст обходили даже ведьмы
Садоводство, цветоводство
Цветёт пышно, а слава — мрачнее ночи: этот куст обходили даже ведьмы Аудио 
Поезд Баку — Ленинград: маршрут от Каспия до Балтики
Туризм
Поезд Баку — Ленинград: маршрут от Каспия до Балтики Аудио 
Популярное
Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все

Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.

Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого
Это устройство старше человечества: и оно не могло появиться случайно
Асфальт под ними — как лёд: эти шины скользят даже на сухой дороге
Визит Фидана показывает, что Украина не главное в отношениях Турции с Россией Любовь Степушова Как не угробить лакокрасочное покрытие летом: советы по уходу за кузовом автомобиля в жару Дмитрий Плотников Запад разрешил ВСУ ракетные удары Taurus и Scalp от Москвы до Тамбова Олег Володин
Птица, которую нельзя называть: в Африке её боятся, а в зоопарках — не могут размножить
Почему змея нападает на собственное тело: редкое поведение, от которого не по себе
Кот пропал без следа? Первые 48 часов решающие — вот что нужно успеть сделать
Кот пропал без следа? Первые 48 часов решающие — вот что нужно успеть сделать
Последние материалы
Наконец закончилась гегемония: Юрий Лоза высказался о проигрыше Зенита
Секреты сладких томатов: как добиться уникального вкуса на своём участке
Стресс, тяжесть, бессонница? Как специя из борща помогают сосредоточиться и лучше спать
Собака дрожит? 6 причин, которые могут объяснить поведение питомца
Красный сигнал из грядки: когда листья клубники просят о помощи
Лицо стало как наждак? Вот почему кожа резко начала шелушиться
Идеальный салат с сардинами: как достичь вкуса и невероятной пользы за 15 минут
Возвращение легенды: почему диван Togo снова в моде спустя 50 лет
Вибрация в руле — не просто шум от дороги, а признак большой беды
На клеточном уровне: как отключение одного белка меняет правила борьбы с ожирением
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.