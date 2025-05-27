Никс обыграли Пэйсерс и побили рекорд НБА, одержав третью победу в плей-офф с 20 очками

"Никс" благодаря победе над "Пэйсерс" побили рекорд НБА, одержав третью победу в плей-офф с 20 очками.

Фото: unsplash.com by Andy Hu, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Баскетбольная корзина

Таунс сделал 15 подборов в воскресенье вечером, когда Knicks сократили разрыв в серии до 2-1, несмотря на то, что Таунс и Брансон большую часть вечера были в затруднительном положении. Четвертая игра состоится во вторник вечером в Индианаполисе.

"Мы созданы на основе отличной команды, отличной химии, отличного единства", — сказал Брансон, проведя большую часть заключительных этапов на скамейке запасных. "Тяжело смотреть со стороны, но я полностью уверен в своих товарищах по команде".

Тайриз Хэлибертон лидировал в Pacers с 20 очками и шестью передачами. Майлз Тернер добавил 19 очков, когда Indiana упала до 0-4 за все время игры в тот же день, когда проходил Indianapolis 500. Чиновники команды раздали золотисто-голубые футболки с надписью "Vroom Baby" в честь редкого двойного матча Pacers и гонщиков после того, как испанец Алекс Палоу выиграл Indy 500.

Палоу получил восторженные овации стоя во второй четверти — как раз когда Indiana начала отрываться до 55-35 за 3:20 до конца тайма, перед шестью игроками из Индианы, чемпионами Восточной конференции 2000 года, включая члена Зала славы Реджи Миллера.

Однако Pacers не удалось забить этот гол, удерживая преимущество 68-52 в начале третьей четверти. New York отыгрался, сократив дефицит до 80-70 после трех четвертей. Затем, благодаря силе Таунса и ловкости Брансона, Нью-Йорк наконец-то вернул себе преимущество 89-88 по корзине Брансона за 7:10 до конца игры. Knicks никогда не лидировали больше, чем на четыре до последних штрафных бросков за 2,6 секунды до конца.

"Когда у меня появился шанс… в четвертом я обязательно воспользовался им", — сказал Таунс. "Я просто хотел выйти и дать нашей команде шанс победить, я просто счастлив, что смог это сделать".

Результат означает, что Knicks стали первой командой в истории НБА, которая одержала три победы с 20-очковым камбэком в одном постсезоне. У них также были победы с 20-очковым камбэком против Boston Celtics в полуфинале конференции.

Уточнения

Национа́льная баскетбо́льная ассоциа́ция НБА (англ. National Basketball Association, NBA) — профессиональная баскетбольная лига Северной Америки, в частности, США и Канады.

