Пилатес дома: этот тренажер откроет революцию в ваших занятиях и даст быстрые результаты

1:18 Your browser does not support the audio element. Спорт

Этот аппарат для пилатеса позволит заниматься прямо дома. Складной, он идеально подходит для того, чтобы сделать занятия спортом частью вашей повседневной жизни, не загромождая пространство.

Фото: commons.wikimedia.org by Waterrower, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пилатес на реформере

Эта доска для пилатеса идеально подходит для тренировки всего тела. Благодаря своей универсальной конструкции он позволяет выполнять широкий спектр упражнений, направленных на различные группы мышц.

Превосходная сила отскока обеспечивает оптимальный комфорт, что особенно ценится новичками, а также облегчает проработку мышц живота. Разработанный для интенсивных занятий в течение длительного времени, он поддерживает ваши самые сложные тренировки.

Практичный вариант, оснащенный интеллектуальным таймером, который позволяет точно отслеживать продолжительность сеанса. Речь идет о доске для занятий пилатесом.

Она оснащена нескользящими накладками, гарантирующими оптимальное сцепление с полом. Для еще более полной программы дополните ее дополнительными аксессуарами, такими как массажный ролик или фитнес-мяч.

Занятия пилатесом дома позволяют вам экономить время, подстраивать занятия под свой темп и добиваться прогресса с полным спокойствием.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.



