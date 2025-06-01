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Мужчины стали массово качать грудь: вот почему парни внезапно стали одержимы этими мышцами

1:31
Спорт

После пандемии COVID-19 бодибилдинг стал набирать популярность, а большие бицепсы стали, как никогда ранее, символом работоспособности и мужественности.

Мужчина тренируется в зале
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина тренируется в зале

"Знаете ли вы, что такое гиря? Могу вас заверить, что до недавнего времени я тоже не знала…", — говорит Джули, которой за тридцать лет, с улыбкой. "Но с тех пор, как мой муж стал ходить в спортзал дважды в неделю, он обновил свою фигуру так же, как и свой словарный запас".

Её супруг укрепляет трицепсы, делая отжимания, тренирует грудные мышцы с помощью баттерфляев, укрепляет кардио с помощью прыжков с разбега.

"У меня такое чувство, будто я живу с братом Райана Гослинга из фильма "Барби"", — отметила она.

Как и муж Жюли, все больше людей посещают спортзалы. По имеющимся данным, число их членов составляет около 7 миллионов (или примерно каждый десятый француз) в чуть более чем 5000 спортивных залов.

Дело в том, что мужчины в современном мире разделились на два типа: те, которые стараются выглядеть хрупкими и женственными, и те, которые желают быть похожими на настоящих богатырей.

Для этого они и идут в спортзал и первым делом прокачивают мышцы груди, плечи, спину и бицепсы. Это, по их мнению, ключ к тому, чтобы иметь настоящую "мужицкую" фигуру и выглядеть сильными и смелыми.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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