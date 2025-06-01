Пилатес на Реформере против Пилатеса на полу: вот что лучше сформирует вашу фигуру

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Пилатес — настоящая звезда в укреплении глубоких мышц, зарекомендовавший себя как один из ведущих видов деятельности по приданию тонуса всему телу.

Фото: flickr.com by Red CreaDeporte, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тренировка по пилатесу

Дисциплина была создана в конце XIX века Йозефом Пилатесом, немцем, увлеченным анатомией, который разработал широкий репертуар движений для мягкой работы над осанкой, мышцами и подвижностью. Этот человек также сконструировал машину, своего рода раму кровати, к которой прикреплены тележка на колесах и ремни, что дало начало варианту, называемому "реформером".

Инструмент сопровождает движения и создает большее или меньшее сопротивление. Возникает вопрос: какой вариант более эффективен — на земле или на машине?

Если вы хотите глубоко тонизировать мышцы, не увеличивая их объем, лучше выбрать "классический" пилатес. Более того, эта дисциплина также кажется более подходящей для новичков.

Если цель — нарастить объемы, лучше двигаться в сторону реформирования. Напомним, что движения выполняются на мобильной платформе, соединенной с системой пружин и сопротивлений, которые можно увеличивать по мере необходимости.

Уточнения

Пила́тес (англ. Pilates) — система физических упражнений (фитнеса), разработанная Йозефом Пилатесом в начале XX века для реабилитации после травм.



