Гантели против старости: доктор назвал единственный вид тренировок, который реально продлевает жизнь

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Спорт

С возрастом наш организм меняется, и подход к тренировкам тоже должен меняться. Доктор Эрик Топол известный кардиолог и исследователь долголетия, на собственном опыте убедился, что после 50 лет силовые тренировки становятся не просто полезными — они жизненно необходимы.

Тренировка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Тренировка

Раньше Топол, как и многие кардиологи, делал упор на аэробные нагрузки — бег и велоспорт, полностью игнорируя работу с весом. Но последние исследования заставили его пересмотреть свою позицию. Теперь 70-летний врач трижды в неделю посвящает час силовым тренировкам и признается, что чувствует себя сильнее, чем когда-либо.

Дело в том, что после 50 лет мы начинаем терять 3-8% мышечной массы каждое десятилетие. Это не просто эстетическая проблема — слабые мышцы означают хрупкие кости, нарушение баланса и повышенный риск падений, которые являются основной причиной травм у пожилых.

Но есть и хорошие новости: регулярные силовые тренировки могут не только замедлить этот процесс, но и обратить его вспять. Исследования показывают, что работа с весом укрепляет кости лучше, чем ходьба, ускоряет метаболизм и даже снижает риск смерти от всех причин.

Начинать можно с простых упражнений с собственным весом — приседаний, выпадов, отжиманий и планки. По мере привыкания можно добавлять гантели по 2-3 кг. Главное — не интенсивность, а регулярность. Даже две короткие тренировки в неделю дадут заметный эффект.

Как говорит сам Топол: "Если уж стареть, то сильным". Силовые тренировки — это не о накачанном теле, а о сохранении возможности легко подниматься по лестнице, нести сумки из магазина и играть с внуками. И самое приятное — начать никогда не поздно. Даже если вам 60, 70 или больше, ваши мышцы все еще готовы отвечать на нагрузку.

При этом, согласно статистике, только 25% американцев следуют рекомендациям по силовым тренировкам. Возможно, именно поэтому Топол так настойчиво советует пересмотреть свои привычки — потому что видел слишком много людей, которые слишком поздно поняли, что сила значит для качества жизни.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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