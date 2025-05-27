Функциональный фитнес нового уровня: как Hyrox меняет подход к тренировкам

1:53 Your browser does not support the audio element. Спорт

Hyrox — это новый виток в мире функционального фитнеса, который стремительно набирает обороты по всему миру. Представьте себе синтез беговой дорожки, гребного тренажера и силовой зоны — именно так выглядит трасса этих необычных соревнований. Формат родился в 2017 году в Германии благодаря и уже успел собрать армию поклонников от новичков до профессиональных атлетов.

Фото: Designed be Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина на беговой дорожке

Суть дисциплины проста до гениальности: участники последовательно преодолевают восемь километров бега, между которыми выполняют восемь различных функциональных упражнений. Здесь нет сложных элементов тяжелой атлетики — только базовые движения вроде гребли, толкания саней или фермерской прогулки с гирями. Такой подход делает Hyrox доступным для широкой аудитории, сохраняя при этом серьезную физическую нагрузку.

Феномен популярности этой дисциплины кроется в ее уникальной способности сочетать индивидуальный вызов с коллективной энергией. В отличие от традиционного кроссфита, здесь нет жесткого соперничества — каждый борется в первую очередь с самим собой, стремясь улучшить свой предыдущий результат. При этом атмосфера массового старта создает непередаваемый заряд мотивации, когда тысячи людей одновременно выполняют одинаковые упражнения под зажигательную музыку.

Особенно примечательно, что почти половину участников составляют женщины — для многих из них Hyrox стал идеальным форматом для развития выносливости и создания атлетичного телосложения без чрезмерного набора мышечной массы. Врачи отмечают комплексное воздействие таких тренировок на организм: укрепление сердечно-сосудистой системы, развитие мышечного корсета и даже антистрессовый эффект.

Уточнения

Спорт (от англ. sport — сокращение от первоначального старофранц. disport — «развлечение, забава») — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.

