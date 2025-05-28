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Йога, которая спасает суставы: как снять боль и вернуть гибкость после 65 лет

2:52
Спорт

С возрастом суставы становятся более уязвимыми, а повседневные действия могут превратиться в настоящие испытания. Для людей старше 65 лет важно найти такую физическую активность, которая не только облегчит боль, но и не вызовет дополнительного дискомфорта. Вместо того чтобы полагаться только на плавание или пилатес, можно попробовать йогу — доступную и эффективную альтернативу.

йога для пожилых
Фото: freepik
йога для пожилых

Почему йога так полезна для суставов

Йога сочетает в себе плавные движения, глубокое дыхание и концентрацию, что способствует укреплению мышц, поддерживающих суставы. Это увеличивает их гибкость и стабильность. Йога также помогает поддерживать здоровый вес, что важно для снижения нагрузки на суставы. Практика улучшает кровообращение и питает ткани, а главное — дает больше контроля над своим телом, чего не всегда может достичь традиционная медицина.

Регулярные занятия йогой уменьшают необходимость в лекарствах, снижая риск падений и улучшая качество жизни. Уже сегодня многие дома престарелых включают йогу в свои программы, а Национальный институт старения США рекомендует йогу как важную часть активного старения.

Лучшие позы йоги для облегчения боли в суставах

Для пожилых людей с болями в суставах особенно подходят позы хатха-йоги, которые адаптированы для безопасности и комфорта. Вот несколько эффективных упражнений:

  • Пашчимоттанасана со стулом или валиком: эта поза растягивает позвоночник и заднюю часть ног. Сидя с прямым позвоночником, наклонитесь вперед, опираясь на подушку или стул, чтобы снять напряжение в пояснице.
  • Поворот стула: сидя на стуле с прямыми ногами, поворачивайте туловище в сторону, удерживаясь за спинку. Это помогает мобилизовать позвоночник и снять боль в пояснице.
  • Адхо Мукха Шванасана со стулом (адаптированная поза собаки мордой вниз): опираясь руками на стул, вытягивайте позвоночник и опускайте пятки к полу. Это укрепляет руки, спину и ноги, снимая нагрузку с шейного отдела.

Как йога меняет жизнь пожилых людей

Йога не только помогает уменьшить боль в суставах, но и улучшает равновесие, осанку и качество сна. Регулярные занятия могут значительно сократить потребность в лекарствах и дать больше независимости. Йога способствует не только физическому здоровью, но и психическому благополучию, давая ощущение контроля и спокойствия.

Для тех, кто хочет сохранить здоровье суставов и улучшить качество жизни, йога — это не просто тренировка, а путь к более активной и счастливой жизни.

Уточнения

Йо́га - совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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Йога, которая спасает суставы: как снять боль и вернуть гибкость после 65 лет
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