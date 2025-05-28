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Из спортзала — на капельницу: как культ тела оборачивается проблемами с сердцем и гормонами

Спорт

Бодибилдинг — это не только поиски идеальной формы, но и серьезные риски для здоровья, с которыми сталкиваются многие спортсмены. Ожидание быстрого прогресса в наращивании мышц может привести к использованию экстремальных методов, опасных для организма. Это не просто тренировки с большими весами, но и специфические практики, такие как злоупотребление добавками или резкое обезвоживание, которые могут привести к катастрофическим последствиям.

бодибилдинг
Фото: flickr.com by istolethetv from Hong Kong, China, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
бодибилдинг

Основные риски

Одним из наиболее опасных методов является использование анаболических стероидов, которые помогают быстро нарастить мышцы, но имеют множество побочных эффектов. Эти вещества могут повысить артериальное давление, изменить уровень холестерина и способствовать образованию тромбов. К тому же, они наносят долговременный ущерб здоровью, нарушая гормональный баланс и вызывая психоэмоциональные расстройства.

Кроме того, экстремальные практики, такие как метод "натриевой бомбы", когда увеличивается потребление натрия с одновременным ограничением воды, приводят к дефициту жидкости в организме, что негативно влияет на работу почек и может вызвать серьезные проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Опасность обезвоживания и его последствия

Обезвоживание, которым часто прибегают бодибилдеры для уменьшения веса, нарушает баланс электролитов. Это особенно опасно для работы сердца и мышц, что может привести к аритмии и другим проблемам. Такие практики могут не только уменьшить физическую выносливость, но и вызвать резкие сбои в организме, с которыми сложно справиться.

Как минимизировать риски

Чтобы избежать этих опасностей, нужно следовать нескольким простым рекомендациям. Важно регулярно консультироваться с врачами и тренерами, чтобы избегать травм и чрезмерных нагрузок. Придерживайтесь сбалансированного подхода к питанию и тренировкам, чтобы не перегружать организм. Принимая добавки и стероидами, обязательно консультируйтесь с врачом, чтобы минимизировать риск долгосрочных осложнений.

Бодибилдинг может быть безопасным и эффективным, если соблюдать осторожность и разумный подход к тренировкам. Понимание рисков и профилактика являются залогом того, что стремление к идеальному телу не приведет к проблемам со здоровьем.

Уточнения

Культури́зм или бодиби́лдинг, или атлети́ческая гимна́стика - процесс наращивания и развития мышечной массы при сохранении качества и эстетики тела спортсмена, путём тренировок с отягощениями.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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