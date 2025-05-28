Не верите в пользу коротких тренировок? Узнайте, как 5 минут в день улучшат ваше здоровье

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С сегодняшнего дня фраза "У меня нет времени на тренировки" теряет свою силу. Недавнее исследование показывает, что всего пять минут в день на простые эксцентричные упражнения могут значительно улучшить мышечную силу, гибкость и психическое состояние людей, ведущих малоподвижный образ жизни.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спортивная женщина

Этот подход открывает доступ к физической активности для тех, кто раньше не мог найти на неё время. Он предлагает эффективное решение для людей, ведущих сидячий образ жизни и не занимающихся силовыми тренировками, помогая им сделать первый шаг к более активному образу жизни, пишет minhavida.com.br.

В исследовании, опубликованном в Европейском журнале прикладной физиологии, учёные из Университета Эдит Коуэн в Австралии показали, что даже короткие тренировки могут привести к заметным изменениям. В течение четырёх недель участники выполняли приседания, отжимания на стуле, отжимания от стены и медленные отжимания на пятках. Они делали по 10 повторений с пятисекундной эксцентрической фазой, постепенно переходя к более сложным упражнениям.

Эксцентрическая фаза — это момент, когда мышца удлиняется под нагрузкой. Она особенно эффективна для развития силы и гибкости. В приседаниях это момент опускания вниз, в отжиманиях на стуле — наклон туловища назад, в отжиманиях от стены — приближение лица к стене, а в отжиманиях на пятках — приближение пяток к земле.

Результаты показали значительное улучшение физической формы участников: сила ног увеличилась на 13%, сопротивление отжиманиям — на 66%, сила мышц живота — на 51%, а общая гибкость — на 9%. Кроме того, они отметили снижение нагрузки на сердечно-сосудистую систему при повседневных задачах.

Но преимущества были не только в физической сфере. Участники также почувствовали улучшение психического состояния. Показатели психического здоровья выросли на 16%, что свидетельствует о положительном влиянии коротких тренировок на настроение и общее благополучие.

Научные исследования подтверждают связь между физическими упражнениями и эффектом антидепрессантов, делая движение ключевым фактором психического здоровья.

Исследование также показало, что простота и доступность программы способствовали высокой приверженности участников. Большинство из них продолжили заниматься или перешли на новые формы упражнений после завершения программы, чувствуя себя более здоровыми, сильными и мотивированными.

Эксцентричные упражнения легко выполнять дома и не требуют специального оборудования. Они могут стать эффективным инструментом для улучшения физического и психического здоровья, требуя минимальных усилий и не создавая сложностей.

Если вы ведёте малоподвижный образ жизни, попробуйте уделять пять минут в день эксцентрическим упражнениям. Эти небольшие ежедневные усилия могут значительно улучшить вашу силу, гибкость и эмоциональное состояние, помогая разорвать цикл малоподвижности и начать более активный и здоровый образ жизни.

Уточнения

Физи́ческая культу́ра (от греч. φύσις — «природа» и лат. cultura — «возделываю, обрабатываю землю», сокр. физкульту́ра, физра́, в школе — разг. физ-ра) — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.



