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Всё-таки роман или просто слухи? Официальное заявление от Туктамышевой про отношения с Гуменником

Спорт

Чемпионка мира, Европы и России по фигурному катанию Елизавета Туктамышева не подтвердила слухи о своём романе с фигуристом Петром Гуменником, который дважды становился призёром чемпионатов России.

Елизавета Туктамышева
Фото: commons.wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Елизавета Туктамышева

Ранее в СМИ появилась информация, что Туктамышева и Гуменник встречаются.

Туктамышева обратилась к своим подписчикам в телеграм-канале, призвав не верить неподтверждённым слухам. Она отметила, что если у неё появятся важные личные новости, то она сообщит о них сама.

"Друзья, в прессе появилась информация, будто у меня роман. Не спешите верить неподтверждённым слухам. Если у меня будет важная личная новость, вы узнаете её из первых уст", — пообещала Туктамышева в своём Telegram-канале.

Также фигуристка поблагодарила своих поклонников за уважение и поддержку.

С 2023 года Елизавета Туктамышева не участвует в соревнованиях. В сентябре Пётр Гуменник примет участие в турнире, который станет отборочным этапом к Олимпиаде-2026 в Пекине (Китай).

Уточнения

Елизаве́та Серге́евна Туктамы́шева (или Тукта́мышева; род. 17 декабря 1996, Глазов, Россия) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании.

Пётр Оле́гович Гуме́нник (род. 11 апреля 2002 года, Санкт-Петербург, Россия) — российский фигурист, выступающий в одиночном катании. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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