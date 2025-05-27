Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Слухи о романе: что происходит между актёрами Аглаей Тарасовой и Антоном Филипенко?
Кошка активничает ночью? Внимательно проверьте эти признаки
Канны больше не манят: покорившая Эверест Боня призналась в разочаровании
Катализатор крошится, а вы не замечаете: как пыль убивает двигатель
Город, где Италия пахнет вином: почему этим летом все поедут в Эсте
Теперь гипертония — это 130/80: норма изменилась, риски — тоже
Разоблачение интриг G7? США сняли предложение о снижении потолка цен на российскую нефть
Не растение, а индикатор плодородия: где оно появилось, там урожай прёт как на дрожжах
Абрикосовая вершина и нежная основа: ватрушка, достойная золотой тарелки

Стройность с побочкой: диеты, после которых вес возвращается с процентами и проблемами

2:25
Спорт

В преддверии отпуска мы часто хватаемся за любую "волшебную" диету — лишь бы быстро влезть в платье или купальник. Но цена у таких решений может быть слишком высокой. Некоторые популярные диеты не просто неэффективны, но и реально угрожают здоровью, обмену веществ и даже фертильности.

Голодание
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Голодание

Сладкая диета

  • Семь дней на конфетах и кофе — звучит как мечта. Но организм в шоке: резкие скачки сахара вызывают перегрузку ЖКТ, раздражение слизистых, изжогу и головные боли. Сахар перебивает аппетит, но не насыщает. А зубная эмаль не выдерживает и суток такого режима.

Протеиновая диета

  • Овощи и фрукты — под запретом, мясо и рыба — по расписанию. Результат: интоксикация, нагрузка на почки, головные боли и утомляемость. Некоторые исследования даже связывают белковый перекос с риском бесплодия у женщин.

Питьевая диета

  • Пюре, бульоны и коктейли целый месяц? Такое меню нарушает пищеварение, поскольку не включает привычного жевания. Повышенный риск гастрита, метаболический сбой и быстрый откат веса — это уже не последствия, а диагноз.

Монодиеты

  • Неделя на гречке, кефире или арбузах? Да, вес уйдёт — вместе с питательными веществами, нормальной работой ЖКТ и иммунитетом. А при возврате к привычному рациону килограммы возвращаются с процентами.

Таблетки для похудения

  • Самая опасная ловушка. БАДы без контроля не работают, а "чудо-таблетки" могут быть прямой дорогой к гормональным сбоям и тяжёлым побочным эффектам. Стремительное похудение на химии — опасный миф, который нередко заканчивается больничной койкой.

Лучше дольше — но безопасно

Стремление к быстрой потере веса понятно, особенно перед важным событием или отпуском. Но здоровье — не то, чем стоит рисковать ради цифры на весах. Опасные диеты могут нанести вред организму, последствия которого не исправить одним салатом. Если вы хотите похудеть — выбирайте сбалансированное питание, умеренную физическую активность и реальный подход. Пусть путь будет чуть длиннее, но без потерь — ни энергии, ни иммунитета, ни радости от отражения в зеркале.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα - образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis - расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Асфальт под ними — как лёд: эти шины скользят даже на сухой дороге
Авто
Асфальт под ними — как лёд: эти шины скользят даже на сухой дороге Аудио 
Достаём Орешник? Запад снял тормоза — теперь Украина может официально бить вглубь России
Военные новости
Достаём Орешник? Запад снял тормоза — теперь Украина может официально бить вглубь России Аудио 
Когда кошка уходит навсегда: что в её поведение говорит о последнем прощании
Домашние животные
Когда кошка уходит навсегда: что в её поведение говорит о последнем прощании Аудио 
Популярное
Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все

Её боятся даже тигры. Этот зверь кажется небольшим, но способен прогнать волков, забрать добычу у медведя и выжить там, где другим не выжить.

Волки отступают, медведи уходят, тигры не рискуют: кто эта гроза тайги, которую боятся все
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого
Луна может сорваться с орбиты и рухнуть на Землю — на планете не останется ничего живого
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд
Загадка переговоров: почему Украина осталась без союзников на глобальной арене? Дмитрий Плотников Дарья Асламова: В окопах атеистов нет. Сделка с Богом в минуту опасности Дарья Асламова Заявление Мерца по дальнобойным ракетам дорого обойдётся Германии Любовь Степушова
Это устройство старше человечества: и оно не могло появиться случайно
Асфальт под ними — как лёд: эти шины скользят даже на сухой дороге
Птица, которую нельзя называть: в Африке её боятся, а в зоопарках — не могут размножить
Птица, которую нельзя называть: в Африке её боятся, а в зоопарках — не могут размножить
Последние материалы
Катализатор крошится, а вы не замечаете: как пыль убивает двигатель
Город, где Италия пахнет вином: почему этим летом все поедут в Эсте
Теперь гипертония — это 130/80: норма изменилась, риски — тоже
Разоблачение интриг G7? США сняли предложение о снижении потолка цен на российскую нефть
Абрикосовая вершина и нежная основа: ватрушка, достойная золотой тарелки
Не растение, а индикатор плодородия: где оно появилось, там урожай прёт как на дрожжах
Прорыв в моделировании: учёные нашли способ обойти ограничения суперкомпьютеров
Худей и качай мышцы не выходя из дома: эта гибридная тренировка заменит вам поход в спортзал
Лайфхаки от мамы: что мы забыли, но советские хитрости работают и сейчас
Загадка переговоров: почему Украина осталась без союзников на глобальной арене?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.