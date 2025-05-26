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Секрет не в еде, а во времени: когда есть и тренироваться, чтобы худеть быстрее

1:55
Спорт

Если вы правильно питаетесь и тренируетесь, но вес упорно стоит, возможно, дело не в том, что вы делаете, а когда вы это делаете. Последние исследования подтверждают: для похудения важны не только калории и упражнения, но и синхронность с биологическими часами — циркадными ритмами.

Девушка на диете
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка на диете

Правильное время для ужина — раньше, чем вы думаете

Поздний ужин может звучать как часть стильной жизни, но для обмена веществ это стресс. Наш организм лучше справляется с пищей в первой половине дня — именно тогда ферменты, гормоны и чувствительность к инсулину работают на полную мощность.

  • Идеальное время для ужина — до 19:00.

Это снижает риск нарушений обмена, нормализует уровень сахара и помогает сжигать жир даже во сне. А еще — улучшает сон и работу кишечника.

Когда лучше тренироваться

  • Утро (до 11:00): лучшее время для сжигания жира, особенно если тренируетесь натощак.
  • Послеобеденное время (14:00-18:00): пик силы, выносливости и координации — идеально для интенсивных нагрузок и силовых.
  • Вечер: подходит только если тренировка не мешает сну. Старайтесь заканчивать за 2-3 часа до сна.

Три простых совета

  • Сдвиньте основную еду на утро и обед, а ужин делайте лёгким и ранним.
  • Тренируйтесь в своё энергетическое окно - у кого-то оно утром, у кого-то после обеда.
  • Поддерживайте режим - стабильное время еды и тренировок синхронизирует все системы организма.

Главное — гибкость

Случайный шашлык в 22:00 или поздняя тренировка не разрушат ваш метаболизм. Важно, что происходит в среднем за неделю, а не в один день. Стабильность и умеренность — ключ к успеху.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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