Ак Барс не в числе фаворитов: букмекеры оценили шансы команд на сезон КХЛ 2025/26

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С приближением старта нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) букмекеры опубликовали прогнозы, расставив команды по вероятности завоевания Кубка Гагарина. Результаты оказались неожиданными для болельщиков казанского "Ак Барса" — клуб не вошёл в число главных фаворитов.

Фото: Пресс-служба ХК "Авангард" by Дмитрий Лошкарёв "Авангард" - "Ак Барс" 9 сентября 2024 года

Кто лидирует в рейтинге

Наиболее высокие шансы на победу эксперты дали ярославскому "Локомотиву", который в апреле стал обладателем Кубка Гагарина. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 6.00, что говорит о высоком доверии аналитиков к стабильности и силе состава команды.

На втором месте — СКА из Санкт-Петербурга, чей коэффициент составляет 7.00. Несмотря на неудачи в прошлых сезонах, клуб остаётся одним из самых финансово обеспеченных и амбициозных в лиге, а состав команды по-прежнему наполнен звёздами.

Далее в рейтинге расположились

"Авангард" (Омск): участник финала Восточной конференции последних лет;

участник финала Восточной конференции последних лет; "Металлург" (Магнитогорск): традиционно сильный клуб с боевым составом;

традиционно сильный клуб с боевым составом; "Автомобилист" (Екатеринбург): команда, укрепившаяся в межсезонье;

команда, укрепившаяся в межсезонье; "Трактор" (Челябинск): участник плей-офф, известный нестандартной игрой.

А где Ак Барс

"Ак Барс", один из самых титулованных клубов лиги, оказался вне тройки лидеров, несмотря на богатую историю и сильный состав. Команда завершила прошлый сезон досрочно, вылетев в четвертьфинале плей-офф. Судьбоносной стала серия против московского "Динамо", в которой казанцы уступили.

Такое положение в рейтинге можно объяснить:

Нестабильной игрой в предыдущем сезоне.

Сменами в тренерском штабе.

Потерями ключевых игроков.

Тем не менее, букмекеры по-прежнему видят в клубе потенциального претендента, но не без "звёздочек" — многое зависит от трансферов и результатов первых матчей, сообщает inkazan.ru.

Уточнения

Хокке́й (англ. hockey) — семейство игр на ледовой, тартановой, пластиковой, деревянной или травяной площадке, в котором две команды стараются поразить (мячом или шайбой) цель — ворота противника, используя клюшки.

