Бегаешь и скучаешь? Попробуй интервалы — жир уйдёт, а кайф вернётся

Бег — отличный способ сбросить вес, но если вы хотите сжигать жир быстрее и эффективнее, обычная равномерная пробежка вам не помощник. Лучше всего работает интервальный бег — с чередованием спринта и восстановления. Именно такая нагрузка активирует метаболизм на максимум.
Во-первых, работает так называемый эффект дожигания (EPOC): после интервальной тренировки тело продолжает расходовать калории ещё 24-48 часов. Во-вторых, вы не только худеете, но и сохраняете мышцы, потому что интервальные нагрузки стимулируют их работу. А мышцы, как известно, сами по себе — топка для жира.
Тренировка займёт всего 20-30 минут, а эффект будет как от часовой пробежки — и даже больше.
Достаточно 2-3 раз. Главное — не забывайте про отдых между тренировками. Идеально — чередовать такие занятия с другими нагрузками: силовыми, йогой или плаванием.
Если вы питаетесь хаотично, даже идеальная программа не даст результата. Поддержите тренировки:
И не забывайте про сон. 7-8 часов каждую ночь — это не роскошь, а основа восстановления и жиросжигания.
HIIT — не только для спортсменов. Даже если вы новичок, вы можете адаптировать интервалы под себя: начните с ходьбы и лёгкого бега, постепенно увеличивая интенсивность. Уже через месяц вы почувствуете: тело стало легче, выносливость выше, а цифры на весах радуют.
Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
Белые медведи никогда не едят пингвинов. Не потому что не хотят — просто они живут на разных концах планеты. Всё дело в географии.