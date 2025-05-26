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Бегаешь и скучаешь? Попробуй интервалы — жир уйдёт, а кайф вернётся

2:09
Спорт

Бег — отличный способ сбросить вес, но если вы хотите сжигать жир быстрее и эффективнее, обычная равномерная пробежка вам не помощник. Лучше всего работает интервальный бег — с чередованием спринта и восстановления. Именно такая нагрузка активирует метаболизм на максимум.

бег
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
бег

В чём секрет

Во-первых, работает так называемый эффект дожигания (EPOC): после интервальной тренировки тело продолжает расходовать калории ещё 24-48 часов. Во-вторых, вы не только худеете, но и сохраняете мышцы, потому что интервальные нагрузки стимулируют их работу. А мышцы, как известно, сами по себе — топка для жира.

Пример интервальной тренировки:

  • Разминка: 5-10 минут лёгкого бега или ходьбы.
  • Интервалы: 30 секунд спринта + 1-2 минуты ходьбы — повторите 6-10 раз.
  • Заминка: 5 минут в лёгком темпе.

Тренировка займёт всего 20-30 минут, а эффект будет как от часовой пробежки — и даже больше.

Сколько раз в неделю

Достаточно 2-3 раз. Главное — не забывайте про отдых между тренировками. Идеально — чередовать такие занятия с другими нагрузками: силовыми, йогой или плаванием.

Но без питания — никуда

Если вы питаетесь хаотично, даже идеальная программа не даст результата. Поддержите тренировки:

  • Качественным белком (рыба, курица, яйца).
  • Полезными жирами (авокадо, орехи, оливковое масло).
  • Сложными углеводами (овсянка, киноа, овощи).

И не забывайте про сон. 7-8 часов каждую ночь — это не роскошь, а основа восстановления и жиросжигания.

Для кого это

HIIT — не только для спортсменов. Даже если вы новичок, вы можете адаптировать интервалы под себя: начните с ходьбы и лёгкого бега, постепенно увеличивая интенсивность. Уже через месяц вы почувствуете: тело стало легче, выносливость выше, а цифры на весах радуют.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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